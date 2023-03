Els miralls irreverents

Mai s’ha deixat de pintar. Des de Lascaux (o Altamira) fins a Edward Hopper, seguint per icones pop com Hockney, que no para de reinventar-se, i acabant per autors tan incòmodes com el belga Luc Tuymans o, als antípodes, William Kentridge, podem resseguir la «possibilitat» d’un determinat tipus de pintura al llarg del segle XX i, en especial, podem intuir els camins que seguirà recorrent durant el nostre segle.

D’això es tracta: fent salts generacionals de dues dècades —Hockney (1937), Kentridge (1955) i Tuymans (1958)—, podem arribar a la generació de la que formaria part Gregory Forstner (1975) però també artistes tan allunyats des d’un punt de vista geogràfic com Wilhelm Sasnal (Polònia, 1972) o Angus Collins (Nova Zelanda, 1976). Malgrat les diferències, allò que tindrien en comú tots aquests creadors (entre molts altres) és la «fidelitat» a la pintura i, per extensió, la consciència de formar part d’una genealogia que, com dèiem, té arrels prehistòriques. Gregory Forstner encarnaria un excel·lent exemple d’això que intentem explicar. Si pinta flors és perquè abans ho van fer els flamencs, Caravaggio, Hamilton o un entremaliat Hockney; si pinta gossos és perquè abans ho van fer Velázquez i Goya, però també artistes força mediocres com Cassius M. Coolidge o el literal (i literari) Francis de Blas: l’excusa (el tema) és l’epicentre des d’on es desplega el sisme plàstic. Després, només després, hi ha la qüestió iconogràfica. Hi ha una família d’imatges —explicava Romà Gubern— que són, per definició, heterodoxes o perifèriques en relació al «bon gust» canònic: «la imatge pornogràfica, l’estampeta devota, la rudesa proletària, els emblemes nazis o les imatges cruels constitueixen províncies iconogràfiques maleïdes, zones de desterrament i d’exili cultural que, sovint, resulten més eloqüents i ofereixen materials més productius per a l’anàlisi i comprensió d’una època o d’una societat que les grans obres mestres canonitzades als museus». Forstner es submergeix en aquesta iconografia perifèrica equipat amb la millor arma possible, a saber, la ironia. I que és la ironia? Una de les millors definicions li devem a Geoffrey Hartman: la ironia és «la limitació retòrica o estructural destinada a evitar la dissolució de l’art en una veritat positivista i explotadora». Gossos antropomòrfics iguals a nosaltres, finalment, o, si ho preferim, una galeria d’imatges sorgides d’unes pintures que són miralls irreverents.