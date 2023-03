A la recerca del jove cuiner català i amb major projecció. Aquest és l’objectiu d’una nova edició dels Premis Lladonosa que, en un format similar al concurs de masterxef, es proposa buscar el millor cuiner d’entre totes les Escoles d’Hostaleria de Catalunya, siguin públiques o privades. Alumnes gironins de les diferents disciplines de l’hostaleria, com a cuiner o responsable de sala aspiraran també a rebre aquest prestigiós guardó.

Aquest premi gastronòmic va néixer l’any 2021 com a homenatge a la figura del cuiner català Josep Lladonosa i Giró (1938), una figura «cabdal de la cultura gastronòmica mediterrània amb nombroses distincions, -entre les quals la Creu de Sant Jordi-, pel seu ingent tasca de recerca i documentació històrica sobre la cuina catalana», segons destaquen els seus responsables. L’elecció de l’estudiant de cuina català es fa seguint i inspirant-se en el format televisiu de Masterxef i té l’afegit també que està apadrinat pels germans Torres, recentment guardonats amb una tercera Estrella Michelín per al seu restaurant de Barcelona. Fa uns dies ja es va fer la primera presentació oficial del concurs que arrancarà el pròxim 15 de març i acabarà el 7 de maig vinent amb la celebració de la gran final.

Javier Torres va participar fa uns dies en la presentació de la nova edició del concurs. Ho va fer acompanyat per Pep Moreno, xef i propietari de ‘Deliranto’ (Salou, una Estrella Michelín); Guillem García, guanyador de la primera edició dels Premis Lladonosa, i el prestigiós xef Bonilla, de l’Escola d’Hostaleria de Lleida. El famós cuiner va realitzar un showcooking al Pavelló de l’Oli de les Borges Blanques, en el marc de la tradicional Fira de l’Oli, que compleix 60 anys. Com a novetat, enguany, i per tal de seguir potenciant el talent gastronòmic es «vol posar en valor a tots els integrants de la cuina i per això es crea la nova categoria de sala, per distingir i promocionar la professió de sala al nostre territori», segons es va anunciar. També s’equipara la categoria social a les altres dues per tal de reconèixer l’esforç dels alumnes i les escoles participants. Per tant, hi haurà tres premis: Premi al millor cuiner; premi al millor responsable de sala i premi social al millor cuiner.

Les proves dels aspirants (dues semifinals i final) es realitzen en una espectacular instal·lació del Grupo Rull, especialistes en cuines professionals, sota la supervisió del jurat, presidit pel mateix Josep Lladonosa i apadrinat pels germans Torres; els dotze finalistes triats, tres per cada província, cuinen en directe per a convertir-se en el millor estudiant de cuina de Catalunya.