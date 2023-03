Madurar amb poders

Shazam! és una de les millors pel·lícules que ha fet DC, i el motiu no és altre que els seus responsables, amb el director David F. Sandberg al capdavant, es van deixar de dependències a un univers que estava en caiguda lliure i es van dedicar a forjar una personalitat pròpia per al seu protagonista. Per això és un film lluminós i entranyable que assoleix una perfecta fusió entre acció, drama i comèdia centrant-se en temes tan universals com la família, l’amistat i la falta d’oportunitats. Funciona a un alt nivell i no decau mai perquè apel·la al nen que portem dins (de fet, juga amb la idea infantil de convertir-te en superheroi d’un dia per l’altre, amb les conseqüències que comporta) i sap treure molt profit de les relacions entre els personatges, que són tangibles i versemblants com a les millors pel·lícules de Marvel. La seva segona entrega, Shazam: La fúria de los dioses, arriba finalment als cinemes d’arreu del món després d’un temps d’incertesa pels canvis que DC ha fet a la seva divisió cinematogràfica. De moment no està clar quin paper tindrà Shazam en el nou univers de la companyia (el de Black Adam sí que ha quedat segellat després del relatiu fracàs de la seva pel·lícula), però estaria bé que el seu protagonista, Zachari Levi, tingués l’oportunitat que es mereix per continuar aprofundint en el personatge.

Aquesta segona part ens presenta Shazam fent d’adolescent més o menys funcional en hores de classe i convertint-se en superheroi quan l’ocasió ho requereix. Tant ell com la seva família estan aprenent a utilitzar els seus poders, tot i que encara tenen molta feina a fer per treballar veritablement com un equip. El seu coratge és posat a prova per la malvada Hespera, que juntament amb les seves germanes arriba a la Terra per reclamar el poder de Zeus i deixa els protagonistes sense les seves habilitats. Disposats a salvar el planeta, Shazam i els seus hauran de demostrar que són dignes dels seus uniformes i guanyar-se el títol de superherois d’una vegada per totes. Plantejada amb el mateix esquema de la seva predecessora, alternant humor i espectacle amb molta solvència, Shazam: La fúria de los dioses destaca per aquest do mai prou valorar tan de ser per a tots els públics sense haver de recórrer a solucions narratives convencionals.

En aquest sentit, una de les claus és el seu repartiment, que inclou, al costat de Levy, Marta Milans, Jack Dylan Grazer, Asher Angel, Diedrich Bader, Grace Fulton, Lucy Liu, Meagan Good, Adam Brody, Rachel Zegler, Djimon Hounsou, Ross Butler, P.J. Byrne, D.J. Cotrona, Cooper Andrews i la gran Helen Mirren.

El protagonista de les dues entregues de Shazam ha demostrat un carisma indiscutible, que l’ha portat a ser un dels actors més sol·licitats del moment. Entre els seus nombrosos projectes hi ha el reboot de la saga Spy Kids a les ordres de Robert Rodríguez, la comèdia familiar Undercover o el drama esportiu Rain Delay. També prestarà la seva veu a dues pel·lícules d’animació: Harold and the Purple Crayon i la segona part de Chicken Run.