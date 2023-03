Les comarques gironines presenten un bon ventall de propostes per sortir de casa aquest cap de setmana. N'hem fet una selecció per a tu.

Torna el Black Music Pícnic · Diumenge 26 a partir de les 12:00h · Parc del Migdia, Girona

El Black Music Festival encara l’últim cap de setmana d’aquesta edició amb un dels seus actes més populars. Diumenge, al parc del Migdia, el festival donarà la benvinguda a la primavera amb el seu ja tradicional Black Music Pícnic. L’esdeveniment arrencarà a les 12 del migdia amb l’actuació del grup Rock per Xics i les seves versions que faran ballar a tota la família. Tot seguit, pujaran a l’escenari Monique Makon i l’Original Jazz Orquestra Taller de Músics, que presenten un espectacle de tribut a Amy Winehouse. La jornada, que comptarà amb food trucks, es clourà amb el potent directe de la Black Music Big Band.

«Els ocells ho fan...» · Diumenge 26 a les 12:00h i les 17:00h · La Factoria d’Arts, Banyoles

Sabies que les cuques de llum brillen per seduir? I que els dromedaris es tiren pets per lligar? I que les tortugues seran femella o mascle segons la temperatura del lloc on neixin? La Cia. Obskené comparteix aquests i altres descobriments en un espectacle familiar que s’endinsa de ple en el món animal.

La Fira de l’Embotit · Diumenge 26 · Plaça de l’Ajuntament, Bescanó

La primavera arriba a Bescanó de la mà de la Fira de l’Embotit, que se celebra el diumenge abans de Rams. S’hi podran trobar tot tipus d’embotits propis del territori, com ara fuets, llonganisses o botifarres.

«Confitura de codony» · Dissabte 25 a les 20:00h · Sala La Planeta, Girona

La companyia figuerenca La Llarga presenta un espectacle en el que, a partir del text L’hort dels cirerers d’Anton Txékhov, planteja una comèdia satírica per reflexionar sobre l’habitatge i el patrimoni rural.

El festival Sóc · Dissabte 25 a les 19:30h · Espai Ter de Torroella de Montgrí

Companyies d’arreu del territori es reuneixen a Torroella de Montgrí per mostrar aquest dissabte les seves innovadores coreografies, en el marc del festival II Festival de dansa urbana i fusió Sóc. Com a novetat, enguany el festival s’amplia als carrers del poble on s’hi duran a terme diverses activitats el matí.

«Lorca en Nueva York» · Diumenge 26 a les 18:00h · Teatre de Salt

«Un sistema econòmic cruel al qual aviat caldrà tallar-li el coll». Així es referia García Lorca al capitalisme en una conferència recital que va fer el 1930 a Madrid. Alberto San Juan i la Banda reprodueix el text -prosa i poesia- que Lorca va pronunciar en aquella trobada de fa gairebé un segle i que manté una llum plenament actual.