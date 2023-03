El refugi gràfic

Molts recordaran a Bonaventura Anson per les seves escultures orgàniques, per la seva sensibilitat pels materials i, al mateix temps, per la manera com els transcendia servint-se de la forma. Amb tot, sempre hi va haver un Anson molt més discret, en bona mesura secret, que es replegava en el dibuix. La mostra que acull la Fundació Valvi és, en aquest sentit, una excel·lent oportunitat per accedir a aquest imaginari domèstic. En paraules de la historiadora de l’art Mariona Seguranyes: «Aquest gairebé centenar de dibuixos que s’apleguen a la Fundació Valvi són representatius de la trajectòria artística de Bonaventura Anson. Una de les claus per interpretar-ne una part, els que es corresponen al seu confinament, són els àudios que l’artista va enviar a Maguí Noguer, mentre preparaven aquesta exposició, en què explicava el seu procés de treball meticulós».