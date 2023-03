Una aventura narcòtica

Cocaine bear, aquí titulada Oso vicioso, és un d’aquells projectes que està en boca de tothom molt abans de la seva estrena. No és estrany, perquè la història (real) d’un os que va de cocaïna fins al capdamunt generava moltes expectatives entre els fans de les rareses. Una vegada vista, és evident que el film queda per sota del que se’n podria esperar, entre altres coses perquè l’anècdota donava per a molt més, però igualment té prou enginy i mala bava com per acabar convertida en una pel·lícula de culte. La directora Elizabeth Banks encerta, d’entrada, en el to: el relat no pretén mai ser paradigma de res, sinó que ho refia tot a una irreverència i a uns aires d’autoparòdia que t’acaben guanyant per la seva honestedat. La funció té esclats de violència, humor gruixut i personatges pintorescos, i també es permet el luxe de disparar amb certa gràcia contra la nostra tendència a concebre la naturalesa com una segona residència. I enmig de tot això hi ha, per descomptat, l’os protagonista, que sempre és presentat com una víctima de la imbecil·litat aliena i és evident que Banks busca que t’alineïs amb ell. Al final, per drogat que vagi, és l’únic que actua amb un mínim d’intel·ligència al llarg de tot el metratge.

La pel·lícula comença com el cas real que l’ha inspirat, amb un narcotraficant (Matthew Rhys, en un divertidíssim cameo) perdent sacs de cocaïna per un desafortunat incident en ple vol i el material caient en ple bosc de Georgia. Resulta que l’os troba els sacs i es menja tanta droga que hi acaba addicte. Això el torna ansiós, violent i més ràpid del que és habitual, convertint-se en un assassí implacable. Enmig de tot aquest embolic, diferents personatges es creuen pel seu camí: des d’una mare de família que busca la seva filla i un amic fins a uns agents forestals especialment incompetents que no s’acaben de creure tot el que està passant. Mentrestant, els narcotraficants que esperaven l’avió van a la recerca de la cocaïna sense tenir en compte que l’os està disposat a qualsevol cosa per continuar menjant-te. Entre les fites de Oso vicioso hi ha alguns gags pujats de revolucions (l’atac en què l’os s’enfila als arbres, impagables), diàlegs plens d’ironia i un clímax que se’n riu, i molt, dels clixés del cinema de terror. També destaca per un notable repartiment que inclou Keri Russell, Christian Convery, Margo Martindale, Alden Ehrenreich (el protagonista de Han Solo hi demostra que és millor actor del que s’ha dit fins ara), Brooklynn Prince, Kristofer Hivju, O’Shea Jackson Jr., Jesse Tyler Ferguson, Kahyun Kim, Ayoola Smart, Isiah Whitlock Jr. I Ray Liotta, en un dels seus darrers papers abans de morir. Descoberta per J.J. Abrams a la sèrie Felicity, Keri Russell ha estat durant molts anys una de les grans actrius de la seva generació, però no va ser fins que va protagonitzar The Americans que se li va reconèixer el seu immens talent. Després de participar a Oso vicioso i al film de terror Antlers: Criatura oscura la veurem a la sèrie La diplomàtica, una producció de Netflix sobre una dona que intenta gestionar una complicada crisi política internacional.