Les comarques gironines presenten un bon ventall de propostes per sortir de casa aquest cap de setmana. N'hem fet una selecció per a tu.

Arrenca el Festival Strenes · Auditori de Girona i La Mirona

El festival Strenes de Girona engega motors aquest cap de setmana amb una triple cita. Avui divendres, el grup Buhos donarà el tret de sortida al festival tot presentant, a l’Auditori de Girona, el seu nou i esperat disc La nit està que crema. Dissabte el certamen proposa una doble cita. La cantant i compositora Judit Neddermann serà la primera protagonista amb la presentació, a l’Auditori de Girona, de Lar, el seu cinquè àlbum d’estudi. A la nit, a partir de les 22.30 h, La Mirona de Salt acollirà l’espectacle de tribut a Daft Punk dels Robot Rock Alive, amb un directe electrònic que recrea l’experiència del monumental Alive amb el qual el duo francès va sorprendre a tot el planeta l’any 2007.

La cervesa artesana · Dissabte 1 a partir de les 10:00h · Pavelló Firal, Olot

Olot celebra aquest dissabte la 5a edició de la fira de la cervesa artesana, amb una gran varietat de marques així com un grapat d’activitats paral·leles com música, castellers, animació i foodtrucks.

El «Polzet» de Zum-Zum Teatre · Diumenge 2 a les 18:00h · Sala La Planeta, Girona

Zum-Zum Teatre presenta un espectacle basat en el conte de Perrault, que aborda la relació entre el bé i el mal, la generositat, la bondat, i sens dubte, el tema principal en aquesta versió.

Dos dies de manga · Dissabte 1 i diumenge 2 de 10:00h a 20:00h · Sarrià de Ter

Després de l’èxit de la primera edició, celebrada l’any passat, Sarrià de Ter celebra aquest cap de setmana novament la Fira del Manga. Un esdeveniment obert a tots els públics, amb la participació de diverses editorials i activitats paral·leles, incloent-hi tallers, xerrades i food trucks.

Jornades de recreació · Dissabte 1 · Diversos espais, Arbúcies

La plaça de la Vila, la riera i el Museu Etnològic del Montseny tornaran a ser els llocs principals d’aquesta jornada, on podrem estar amb els miquelets, jugar com es feia al segle XVIII, tastar els menjars de llavors i conèixer les històries de persones que van viure els fets que es rememoren.

Fira del conill i l’artesania · Diumenge 2 de 16:00h a 20:30h · Nucli antic de Vilafant

La Fira del Conill i de l’Artesania permet gaudir d’un dia on el conill serà present, tant a la fira, com a la mostra gastronòmica oferta per diversos restaurants. També hi haurà trobada del col·leccionisme de plaques de cava, ballada de sardanes, concurs de pintura ràpida o concurs de llançament de totxanes...