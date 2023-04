Pere Cullell i Enrique Figueredo han reunit a Mala gent (publicat en català per Columna i en castellà per Destino) alguns dels casos més torbadors i inquietants de la recent història del crim a Espanya. Pere Cullell detalla a l’entrevista els mites, els casos succeïts a Girona i la llarga empremta que el crim ha deixat en la nostra societat.

Escriure sobre crims et canvia la vida?

Et canvia. Aprens de tot. T’ensenya aspectes que no imaginaves de la vida i comences a conèixer una mica més com és l’ésser humà.

Hi ha la mala gent per naturalesa?

Hobbes deia que l’home era el llop de l’home. Rousseau deia que l’home és bo per naturalesa. En què quedem? No se sap. Hi ha escoles i corrents per a tot.

I vostè amb quina teoria es queda?

Jo m’inclinaria que hi ha una part de cada. Hi ha disposicions genètiques, el psicòpata és un malalt, i després hi ha gent que es veu influenciada pel seu entorn, com haver viscut en una família desestructurada. Parteix del delinqüent, neix, però també es va fent segons el seu entorn.

La introducció resa «ens agrada parlar de morts». Per què?

La mort és el millor un retrat de la mateixa vida.

Que contradictori!

Però és així. Sempre sorprèn el relat de com és possible que aquell bon veí hagi esquarterat una àvia. I això sorprèn, però és real, i en ser real la gent en vol aprendre.

Quin cas el va impactar més?

El més impactant és el d’Almansa. És una mare que mata la seva filla amb el convenciment que aquesta estava embarassada del diable. És un relat dolorós que té detalls escabrosos del que una mare alienada pot arribar a fer amb la seva pròpia filla.

Al voltant dels criminals es crea com una llegenda. A Girona la tomba del Vaquilla sempre té flors.

El Vaquilla és un personatge increïble. Li deien Robin Hood, perquè deien que el que robava ho repartia. En realitat, ho dilapidava en heroïna amb els amics. Aquest noi encantador va seduir jutges, fiscals, jurat, tenia alguna cosa que l’ha portat a ser un heroi, o més aviat un antiheroi.

A Hostalric, es descobreix Volker Eckert.

Vam parlar amb l’agent dels Mossos que el va investigar i li feia ràbia el no poder saber amb exactitud quantes dones havia matat, perquè es va suïcidar a la presó. I ho van descobrir els Mossos de Girona.

Molts crims deixen una empremta profunda a la societat.

És així. El cas de Marimón, l’assassí més gran en massa de la història d’Espanya, encara avui al poble on va passar se’ls diu als nens que si no es porten bé vindrà Marimón.

Qualsevol es pot convertir en un assassí?

Jo crec força en això. El valor se sap quan estàs en combat, es deia a la mili. Vés a saber si en una situació violenta com reaccionaries tu. No ho saps fins que t’hi trobes. Hi ha assassinats que són fruit d’un atac d’ira o de gelosia, que per descomptat no ho justifiquen, on surt l’homicida que ni el mateix sabia que hi habitava.