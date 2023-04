Les comarques gironines presenten un bon ventall de propostes per sortir de casa aquest cap de setmana a banda de les activitats relacionades estrictament amb la Diada de Dant Jordi. N'hem fet una selecció per a tu.

La Beth fa 20 anys a l’Strenes · Dissabte 22 a les 21:00h · Teatre Municipal de Girona

Beth Rodergas celebra enguany el 20è aniversari de l’inici de la seva carrera musical. La cantant de Súria, finalista del programa Operación Triunfo el 2003, el què li va obrir les portes a representar Espanya al festival d’Eurovisió amb el tema Dime, celebra l’efemèride amb un espectacle molt especial en el qual repassarà extensament la seva trajectòria artística, tan a escala teatral com musical. El concert es podrà veure aquest dissabte a Girona, en el marc d’un festival Strenes que aquest cap de setmana també sortirà al carrer amb els concerts gratuïts, també dissabte, de Pau Piripau i Eli Rodríguez a la plaça del Vi de Girona.

L'última copa a La Planeta · Dissabte 22 a les 20:00h · Sala La Planeta, Girona

El terrorisme d’Estat i la supressió i tortura sistemàtica de la dissidència política són l’eix central de Fem l’última copa, obra de de Harold Pinter adaptada per la jove companyia La Metralla.

El colombià Nicolás Ospina · Diumenge 23 a les 20:00h · Sunset Jazz Club, Girona

Pianista, compositor i cantant, Nicolás Ospina és un dels músics més versàtils de l’escena colombiana. Ha actuat a diferents països participant en festivals de jazz, de cantautors i en teatres independents.

e-STRINGS by GIO· Dissabte 22 a les 20:00h · Teatre de Salt

e-STRINGS by GIO és un nou concepte musical que fusiona de forma sorprenent gèneres tan diversos com la música clàssica, el pop, el rock, el dance o els ritmes llatins, amb un so únic i una cuidada posada en escena. De Händel a Lady Gaga i Bon Jovi o de Beethoven a Coldplay i David Guetta.

Joana Serrat · Dissabte 22 a les 20:00h · Auditori de l’Ateneu de Banyoles

La cantautora vigatana Joana Serrat presenta en directe, aquest dissabte a l’Ateneu de Banyoles, Hardcore from the Heart (2021), el seu cinquè àlbum d’estudi. Un treball introspectiu, emocional, commovedor i fins i tot dolorós, amb el qual ja ha recollit un bon grapat de guardons.

La festa de Rikus · Diumenge 23 a les 12:00h · Plaça de l’Ermengarda, Palafrugell

Rikus Animació Familiar proposa, en el marc de la celebració de la diada de Sant Jordi, un espectacle de gran format carregat d’energia positiva. Un concert familiar per a totes les edats on el públic no podrà parar de ballar a ritme de pop, rock, reggae o ska amb una sonoritat moderna.