De la suma de la comèdia i l’acció n’han sortit un bon grapat de pel·lícules, i se te les mires totes hi ha un patró que es reprodueix amb insistència: la història de la persona normal i corrent que descobreix que la persona que li agrada és un espia o agent secret i li converteix la vida en una successió d’aventures delirants. Aviat farà 30 anys de l’estrena de Mentiras arriesgadas i encara avui la seva influència ressona a nombroses superproduccions que pretenen arribar al gran públic. També és el cas de Ghosting, una pel·lícula original de la plataforma d’Apple que juga obertament amb tots i cadascun dels clixés del gènere però en sap treure punta gràcies a la solvència del director Dexter Fletcher (és l’autor de la magnífica Rocketman) i al carisma de la seva parella protagonista, Ana de Armas i Chris Evans, que ja havien treballat plegats a Puñales por la espalda i El agente invisible. Per tant, aquest film és el més semblant a una explosió controlada, ja que saps perfectament què t’hi trobaràs però t’ho passes la mar de bé observant els focs artificials.

El protagonista de Ghosting és Cole, un noi encantador i molt normal que encara no ha trobat la persona que li faci perdre el cap malgrat que somia constantment amb fer-ho. Tot sembla canviar quan coneix Sadie, una noia meravellosa i també aparentment molt normal. Tenen una cita, la cosa flueix i el final de la trobada no podria ser més romàntic i prometedor. Però, ai, passen els dies i Sadie no li respon els missatges. El deixa en «vist» i Cole no es pot creure que sigui un cas típic de ghosting, ja que la cita va anar massa bé com perquè la noia hagi perdut tot l’interès. Com que està convençut que tot plegat es deu a que Sadie té una feina que li ocupa molt temps, decideix presentar-se per sorpresa a veure-la a Londres, on li va dir que tenia una reunió de feina. Però quan va al lloc on en teoria hauria d’estar treballant, Cole és capturat i interrogat per uns homes misteriosos. És així com descobreix a què venia tant misteri: resulta que Sadie és una agent secret que mira d’evitar una catàstrofe global i el noi es veurà immers en un perillós complot.

Ideal per a una nit de sofà i manta, Ghosting parodia els llocs comuns de la comèdia romàntica per regalar un entreteniment sense complexos en què destaca, juntament amb l’evident química entre De Armas i Evans, la molt competent banda sonora de Lorne Balfe. El repartiment del film també compta amb Adrien Brody (un actor que només funciona quan es presta a riure’s una mica d’ell mateix, com és el cas), Mike Moh, Amy Sedaris, Tate Donovan, Tim Blake Nelson, Marwan Kenzari i Lizze Broadway.