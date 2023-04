La ruta d’aquesta setmana ens porta fins al Ripollès que reuneix infinitats de senders i camins per recórrer qualsevol època de l’any, ja que els itineraris reuneixen diferent nivell de dificultat. La ruta d’avui, que ens portarà de Ribes de Freser a Planoles, és el model de ruta fàcil que es pot completar en unes tres hores i que s’endinsa per paratges naturals de gran bellesa.

La ruta té la particularitat també que ha estat recuperada per veïns de la vall de Ribes. Passa per una zona situada a 1.150 metres d’alçada, sobre el riu Rigat. Antigament era el camí que unia el poble de Planoles amb Ribes de Freser que llavors ja funcionava com a ciutat comercial i administrativa, segons queda recollit a la web de la xarxa de senders de la Garrotxa, Ripollès i Alt Empordà. És, com hem dit, una ruta catalogada de dificultat fàcil. Es pot completar en menys de tres hores, ja que la distància a superar çes de 4’8 quilòmetres. El desnivell acumulat de pujada s’ha xifrat en 220 metres i el desnivell acumulat de baixada 52 metres. La descripció de la ruta detalla que l’alçada màxima que ens trobarem durant l’itinerari és d’1.151 metres. Sortirem de Roques Blanques on hi ha també l’encreuament RF16, i segons s’informa «abans de travessar el pont agafem el sender de la dreta, que es dirigeix a les Casetes, sempre amb el Riu Rigat com a referència. El camí alterna bosc amb zones de prats de pastura i algun torrent, que travessarem sense cap complicació, fins a topar-nos amb el pont de Ferro de les Casetes, on trobem l’encreuament PL6 que travessarem al costat d’una de les pilones». Arribats a aquest punt, la ruta segueix cap a la zona coneguda amb el nom de les Casetes on hi ha els encreuaments PI4B i PI4.

Qui vulgui completar l’itinerari ha de seguir en direcció a Planoles «ja per un camí ample, fins a l’encreuament R151 Planoles - font de la Serra, que ens dirigirà al final de la ruta, on trobarem el senyal R150 Planoles -camí de la Baronia. La tornada la podem fer pel mateix camí o enllaçar amb la xarxa bàsica i tornar per Ventolà i la collada de Segura, per on trigarem poc més de 3h».

Gran varietat de camins

La Vall de Ribes ofereix un gran ventall de camins i senders. Els amants del senderisme estan d’enhorabona ,ja que poden escollir entre un ampli ventall. Per exemple, les que han estat batejades com a Pels veïnats de l’Alt Freser de dificultat mitjana i amb una durada de 5’30 hores; De Núria a Queralbs passant per pastures i camins miners amb una dificultat alta i 5’45 hores de durada; la ruta de Queralbs Font de l’Home Mort Vilamanya Queralbs, també de dificultat alta i amb 5’30 hores; la ruta de les Mines de qualificació alta i 5’50 hores; també de Panoles a Ribes per la ruta minera de les Ferreres de Ventolà de dificultat fàcil i només 3 hores i la ruta Campelles La Covil Campelles de dificultat mitjana i 4’45 hores de durada.