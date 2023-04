Terroríficament morts

El 1981 un grup d’amics, encapçalat pel director Sam Raimi, el productor Robert Tapert i l’actor Bruce Campbell van decidir fer una pel·lícula molt barata que fusionava la tradicional premissa de la cabana al mig del bosc amb un relat gens convencional sobre dimonis, possessions i llegendes ancestrals. A més de la seva austeritat, destacava perquè amania els seus múltiples horrors amb un inesperat sentit de l’humor (negre) que elevava el resultat molt per sobre de la mitjana. No es devien imaginar que acabaven de fer un dels títols fonamentals del cinema de terror de les darreres dècades i també l’inici d’una magnífica saga que va catapultar la carrera de tots els implicats. La cosa va donar peu a una seqüela encara millor (Terrorificamente muertos, que de fet era més un remake que no una segona part convencional), a un tancament de trilogia fet amb diners (El ejército de las tinieblas, un monument als clàssics del gènere), a una impagable sèrie de televisió (Ash vs, Evil Dead, amb Campbell completament desencadenat) i un remake realment aconseguit firmat per Fede Álvarez. Fins i tot n’han fet un notable videojoc. Ara Raimi, Tapert i Campbell fan de productors executius de Posesión infernal: El despertar que s’erigeix en una seqüela directa de la trilogia original i, al mateix temps, vol ser un reboot per a una nova fornada d’espectadors. D’entrada en sorprenen dues coses: la primera, que malgrat algunes gotes d’humor s’agafa més a l’estil del remake, oferint 90 minuts d’un mal rotllo considerable; i després hi ha la qualitat del producte, que li ha valgut l’aplaudiment unànime de la crítica nord-americana.

Escrita i dirigida per Lee Cronin, a qui s’hauran de seguir les passes, Posesión infernal: El despertar presenta dues noves protagonistes per a la saga. Són les germanes Beth i Ellie, que porten molts anys sense veure’s perquè ambdues han volgut escapar un passat molt traumàtic. Però una notícia inesperada les porta a retrobar-se a l’antiga llar familiar, on a cada calaix hi ha alguna cosa que els evoca la infantesa perduda. Però el veritable problema és un altre: resulta que casa seva és un portal per on accedeix una entitat demoníaca que s’ha proposat posseir-les a elles i a tota persona que es creui pel seu camí. Plantejada com una relectura de la primera entrega però apuntant a nous horitzons mitològics, Posesión infernal: El despertar està plena d’ensurts memorables, té picades d’ullet al to de les seves predecessores i encerta de ple amb algunes solucions visuals que ratllen la incorrecció política, que ara convé més que mai. El repartiment del film està format per Alyssa Sutherland, Lily Sullivan, Morgan Davies, Nell Fisher, Gabrielle Echols, Jayden Daniels, Billy Reynolds-McCarthy i Anna-Maree Thomas.