Enguany, l'1 de maig cau en dilluns. Per aquest motiu, molts gironins celebraran un cap de setmana llarg de tres dies. Per a celebrar-ho, et proposem un seguit d'activitats relacionades amb la música, el teatre, el circ i les tradicions populars.

Les Fires i Festes de la Santa Creu | Figueres

Diversos espais de la ciutat · Fins dilluns 1 de maig

Les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres celebren aquest cap de setmana el gruix de la programació amb un ampli ventall de propostes per a tots els públics: Parc d’Atraccions, Homenatge a la Gent Gran, pregó a càrrec dels periodistes figuerencs Jaume Peral, Jaume Serra i Lluís Arté (el dissabte 29 a les 19 h), actuacions de Paco Ibáñez, Els Pets, Scorpio i altres, balls de fires, Ruta Dalí teatralitzada, Fires del Primer de Maig (Dibuix i pintura, artesania, col·leccionisme i brocanters...) al centre de la ciutat, Diada Castellera (diumenge 30 d’abril a les 12 h), concerts, actes religiosos, espectacles, visites i altres activitats.

Socunbohemio i Caïm Riba | Girona

Pujada Sant Domènec · Dissabte 29 i diumenge 30 d'abril

El festival Strenes portarà la pujada Sant Domènec de Girona els concerts gratuïts de Socunbohemio i Ven’nus (dissabte) i Sara Terraza i Caïm Riba (diumenge).

El XXII Acoustic Vell de Girona | Girona

Centre Cívic Barri Vell · Divendres 28 i dissabte 29 d'abril

La música de The Missing Leech i Pizza Fantasy, i la performance d’Aryadna Cabrera (divendres) i la música de Imperio, Bécquer i Aliment (foto) i l’art de Daniel Serrano, al XXII Acoustic Vell de Girona.

Oncomusicfest | Sant Antoni de Calonge

Palau Firal · Dissabte 29 i diumenge 30 d'abril

Doctor Prats serà el cap de cartell de la segona edició de l’OncoMusicFest, que se celebrarà dissabte i diumenge al Palau Firal de Sant Antoni de Calonge. El festival solidari també inclou les actuacions de Pop per Xics, Litus & Co., Maria Jacobs Mandie Rules o The Covers Band entre d’altres.

Una jornada de circ | Bescanó

Diversos espais · Diumenge 30 d'abril

Després de la gran acollida que va tenir l’any passat la primera edició, Bescanó celebra aquest diumenge la segona Festa del Circ, una jornada farcida d’espectacles de circ i màgia, parades, food trucks, activitats i tallers infantils. La festa tindrà lloc aquest diumenge a la pista esportiva i la plaça del municipi.

"El Diablo Cojuelo" | Salt

Teatre de Salt · Diumenge 30 d'abril

Als pallassos de Rhum&Cia els encarreguen fer un clàssic. Trien El diablo cojuelo, de Luis Vélez de Guevara. Així és com comencen a embolicar-se dues trames: la de la boja obra de Vélez -tractada amb algunes llicències- i la d’una companyia sempre a punt del fracàs en la seva tossuderia per portar-la a escena.

Festival Birrasana | Lloret de Mar

Platja sa Caleta · Fins dilluns 1 de maig

Nova edició del Festival Birrassana, un esdeveniment on la cervesa és la gran protagonista. L'acte, de caràcter lúdic i familiar, comptarà amb un espai gastronòmic molt ampli amb food trucks i zona de menjar, així com diverses activitats infantils i concerts en directe que amenitzaran les diferents jornades.

Flors i violes | Palafrugell

Diversos espais · Fins dilluns 1 de maig

Palafrugell esclatarà de colors, música i gastronomia, gràcies a una nova edició del Festival Flors i Violes. Diversos espais i carrers del municipi baixempordanès acolliran decoracions, concerts, espectacles i activitats diverses.

Sunset Rhythm Kings | Girona

Sunset Jazz Club · Diumenge 30 d'abril

Com a culminació a una setmana dedicada a celebrar el Dia Internacional del Jazz, res millor que comptar amb el grup resident de la Sunset Jazz Club. Els Sunset Rhythm Kings recreen fantàsticament el Jazz de Nova Orleans, on fa més de cent anys va néixer aquesta música que tant ens apassiona, sorgida de la fusió de cultures i tradicions africanes i europees.

65è aplec de la sardana | Girona

Parc del migdia · Dilluns 1 de maig

Com l'aplec de l'any passat i d'acord amb la tendència actual, les sardanes de l'aplec d'enguany seran de set tirades. Per aquest motiu la mostra serà més àmplia per cada cobla. Les sardanes programades han format part de les eliminatòries de la Sardana de l'any 2023 (algunes ja en són finalistes) i una sardana d'estrena del compositor gironí Francesc Picart. A la tarda hi haurà concurs de colles improvisades.