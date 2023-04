El projecte que porta per nom Rutes de Cassà, vila surera» neixen amb la voluntat de donar a conèixer aquesta part del patrimoni local que forma part de la seva senya d’identitat. El suro ha significat per a Cassà de la Selva un potencial industrial que avui en dia encara perdura i ara aquest patrimoni cultural i històric es vol transformar també en un atractiu turístic. Per aquest motiu s’han ideat onze rutes que recorren l’entorn natural de Cassà, juntament amb la creació d’un mapa que les recull i que reuneix tota la informació pel visitant.

Les rutes, segons van explicar fa uns dies els seus promotors, plantegen recorreguts d’entre 2 i 21 quilòmetres, per a tots els nivells i per al públic familiar, i que es poden fer tant en bicicleta com a peu. En els mapes es detalla amb total precisió si es recomana seguir la ruta en bici o a caminant, el seu desnivell i el grau de dificultat. Tal com es va anunciar quan es va presentar el projecte, a més del mapa també s’han instal·lat «plafons informatius a l’estació i a la zona esportiva, a l’àrea d’autocaravanes, en el trajecte de les Vies Verdes, pel nucli del municipi i amb informació sobre les rutes, i s’han col·locat senyals amb indicacions sobre els nous itineraris que s’han dissenyat tenint en compte els criteris de sostenibilitat per tal de generar el menor impacte possible al territori i alhora permetre una correcta orientació de l’usuari». La posada en marxa de les noves rutes del suro coincideix també en l’estrena d’una nova pàgina web turística on «s’ha estructurat la informació sobre les rutes, amb enllaços i informació descarregable adreçada tant als visitants com a la població local. Conscients que la informació és dinàmica, el seu contingut s’ampliarà amb els nous esdeveniments , propostes i projectes d’interès turístic del municipi i també es publicarà en quatre idiomes». La web conté tota la informació relacionada amb les activitats que es fan a Cassà, la seva història,així com també la informació turística d’allotjament i restauració.

Riquesa natural i paisatgística

Cassà de la Selva ha viscut molts anys de la indústria surera i disposa també d’una gran riquesa natural i paisatgística. Situada entre l’espai protegit de les grans Gavarres i el pla de la Selva, el seu paisatge està integrat evidentment per les sureres, però també per pinedes, alzinars i brolles de les Gavarres fins a «als espais oberts clapejats de retalls de bosc del pla, hàbitat de nombrosos ocells».

Entre aquest patrimoni natural destaquen els prats de dall inundables d’Esclet, «un espai protegit que presenta una flora característica i que és hàbitat de diverses espècies d’amfibis, i la finca pública de Can Vilallonga, situada l’Espai Natural Protegit de les Gavarres, on podreu descobrir les activitats tradicionals lligades al bosc i la terra».

Les vies verdes i els senders que configuren el paisatge de Cassà permeten «descobrir tot aquest patrimoni natural i cultural d’una forma sostenible, activa i respectuosa amb la naturalesa i amb la gent que viu al territori».