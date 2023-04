Steven Spielberg assistirà amb Barack Obama al concert de Bruce Springsteen a Barcelona d’avui, segons fonts consultades per El Periódico, del mateix grup editorial que el Diari de Girona. El director de cinema i l’expresident dels EUA estaran amb les seves dones, l’actriu Kate Capshaw i Michelle Obama, a l’Estadi Olímpic al primer dels dos concerts del Boss a la capital catalana (el segon és diumenge 30), on torna gairebé set anys després. Les tres parelles són amigues i es trobaran aquesta setmana a Barcelona on serà l’inici de la gira europea de Springsteen.

La visita llampec a la capital catalana dels Obama, que s’allotjaran en un hotel de la ciutat, va ser avançada per El País. L’arribada de l’expresident dels EUA i l’exprimera dama estava prevista per ahir dijous 27 d’abril, un dia abans del primer concert del Boss, i, segons indiquen fonts coneixedores del viatge el retorn serà «probablement» demà dissabte 29 de abril. La visita dels Obama ha estat comunicada als Mossos d’Esquadra pel servei de seguretat privada de l’expresident. És un viatge privat i no institucional, però atesa l’envergadura dels personatges s’han donat aquests contactes entre cossos de seguretat. D’aquesta manera, agents de la policia catalana estaran destinats a la protecció d’Obama durant la seva estada a la capital catalana.