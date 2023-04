Als amants de la comèdia televisiva no deixa de sorprendre’ns el camí dels germans Russo: durant molt de temps coneguts com a directors i productors d’Arrested development o Community, van acabar rebent les claus del regne de Marvel i ajudant a definir el concepte de superheroi per a tota una generació d’espectadors. Dels episodis de 20 minuts van passar a odissees de 180 com a Vengadores: Endgame, la segona pel·lícula més taquillera de la història.

Joe i Anthony semblen ara més interessats en els superespies: no gaire després de El agente invisible, cinquena pel·lícula en anglès més vista en la història de Netflix, ens proposen la sèrie Citadel, que arriba avui a Prime Video, una altra revisió de l’imaginari de James Bond i Missió: Impossible, només dues entre les infinites referències en joc, segons explica el mateix Joe Russo. «Hem pogut invertir un grapat de passions de la nostra joventut», explica. «Ens apassionaven la cultura pop i les històries, sobretot de gènere. Els dissabtes anàvem als salons recreatius o quedàvem per a una partida de Dragones y mazmorras. Tot això ha acabat d’alguna manera a la sèrie». En aquesta primera baula d’una franquícia global, l’agència mundial d’espionatge independent del títol està en procés de reconstrucció vuit anys després de patir un pla mestre de Manticore, organització criminal que agrupa algunes de les famílies més poderoses del món. Dos antics agents de Citadel, els atractius Mason Kane (Richard Madden) i Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas), van perdre els seus records mentre intentaven sobreviure a l’esmentat complot i ara porten noves i separades vides. Almenys fins a la reaparició del seu antic col·lega Bernard Orlick (Stanley Tucci), que els necessita per evitar que Manticore implanti un nou ordre mundial. Els Russo ja no saben fer res petit ni econòmic, de manera que no sorprèn el desplegament d’efectes especials i acció d’una sèrie concebuda no només com una pel·lícula de quatre hores i mitja, sinó com un blockbuster en tota regla: «La idea era, bàsicament, fer el mateix que hauríem fet per al cinema, només que amb l’avantatge de poder aprofundir més en els personatges». Segons The Hollywood Reporter, la inversió ha acabat superant els 200 milions de dòlars, una xifra que només ha batut en terreny de sèries El Senyor dels Anells: Els Anells de Poder, també d’Amazon.