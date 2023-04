Al primer dia del pont de l'1 de maig arriba ple d'activitats de lleure i oci per a passar un gran dia amb la família, amics o en solitari. Us portem algunes propostes per a gaudir al màxim del dia.

Les Fires i Festes de la Santa Creu | Figueres Diversos espais de la ciutat Les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres celebren aquest cap de setmana el gruix de la programació amb un ampli ventall de propostes per a tots els públics: Parc d’Atraccions, Homenatge a la Gent Gran, pregó a càrrec dels periodistes figuerencs Jaume Peral, Jaume Serra i Lluís Arté (el dissabte 29 a les 19 h), actuacions de Paco Ibáñez, Els Pets, Scorpio i altres, balls de fires, Ruta Dalí teatralitzada, Fires del Primer de Maig (Dibuix i pintura, artesania, col·leccionisme i brocanters...) al centre de la ciutat, Diada Castellera (diumenge 30 d’abril a les 12 h), concerts, actes religiosos, espectacles, visites i altres activitats. Socunbohemio, Ven'nus, Caïm Riba i Sara Terraza | Girona Pujada Sant Domènec El festival Strenes portarà la pujada Sant Domènec de Girona els concerts gratuïts de Socunbohemio i Ven’nus (dissabte) i Sara Terraza i Caïm Riba (diumenge). El XXII Acoustic Vell de Girona | Girona Centre Cívic Barri Vell La música de The Missing Leech i Pizza Fantasy, i la performance d’Aryadna Cabrera (divendres) i la música de Imperio, Bécquer i Aliment (foto) i l’art de Daniel Serrano, al XXII Acoustic Vell de Girona. Oncomusicfest | Sant Antoni de Calonge Palau Firal Doctor Prats serà el cap de cartell de la segona edició de l’OncoMusicFest, que se celebrarà dissabte i diumenge al Palau Firal de Sant Antoni de Calonge. El festival solidari també inclou les actuacions de Pop per Xics, Litus & Co., Maria Jacobs Mandie Rules o The Covers Band entre d’altres. Festival Birrasana | Lloret de Mar Platja sa Caleta Nova edició del Festival Birrassana, un esdeveniment on la cervesa és la gran protagonista. L'acte, de caràcter lúdic i familiar, comptarà amb un espai gastronòmic molt ampli amb food trucks i zona de menjar, així com diverses activitats infantils i concerts en directe que amenitzaran les diferents jornades. Flors i violes | Palafrugell Diversos espais Palafrugell esclatarà de colors, música i gastronomia, gràcies a una nova edició del Festival Flors i Violes. Diversos espais i carrers del municipi baixempordanès acolliran decoracions, concerts, espectacles i activitats diverses.