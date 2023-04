Enguany, l'1 de maig cau en dilluns. Per aquest motiu, molts gironins celebraran un cap de setmana llarg de tres dies. Per a celebrar-ho, et proposem un seguit d'activitats relacionades amb la música, el teatre, el circ i les tradicions populars.

Les Fires i Festes de la Santa Creu | Figueres Diversos espais de la ciutat Les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres celebren aquest cap de setmana el gruix de la programació amb un ampli ventall de propostes per a tots els públics: Parc d’Atraccions, Homenatge a la Gent Gran, pregó a càrrec dels periodistes figuerencs Jaume Peral, Jaume Serra i Lluís Arté (el dissabte 29 a les 19 h), actuacions de Paco Ibáñez, Els Pets, Scorpio i altres, balls de fires, Ruta Dalí teatralitzada, Fires del Primer de Maig (Dibuix i pintura, artesania, col·leccionisme i brocanters...) al centre de la ciutat, Diada Castellera (diumenge 30 d’abril a les 12 h), concerts, actes religiosos, espectacles, visites i altres activitats. Festival Birrasana | Lloret de Mar Platja sa Caleta Nova edició del Festival Birrassana, un esdeveniment on la cervesa és la gran protagonista. L'acte, de caràcter lúdic i familiar, comptarà amb un espai gastronòmic molt ampli amb food trucks i zona de menjar, així com diverses activitats infantils i concerts en directe que amenitzaran les diferents jornades. Flors i violes | Palafrugell Diversos espais Palafrugell esclatarà de colors, música i gastronomia, gràcies a una nova edició del Festival Flors i Violes. Diversos espais i carrers del municipi baixempordanès acolliran decoracions, concerts, espectacles i activitats diverses. 65è aplec de la sardana | Girona Parc del migdia Com l'aplec de l'any passat i d'acord amb la tendència actual, les sardanes de l'aplec d'enguany seran de set tirades. Per aquest motiu la mostra serà més àmplia per cada cobla. Les sardanes programades han format part de les eliminatòries de la Sardana de l'any 2023 (algunes ja en són finalistes) i una sardana d'estrena del compositor gironí Francesc Picart. A la tarda hi haurà concurs de colles improvisades.