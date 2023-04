El cinema català sempre s’ha fixat en els personatges històrics de casa nostra per fer sèries i pel·lícules, i alguns d’ells ho mereixien des de fa molt temps. És el cas de Neus Català, supervivent dels camps de concentració nazis i una figura cabdal en la reivindicació de la memòria històrica. La seva vida ja ha donat peu a nombroses mirades, i entre elles destaca Un cel de plom de l’escriptora Carme Martí. Es tracta d’una versió novel·lada d’alguns dels passatges més importants de la seva biografia, recreats amb una gran sensibilitat i atenció al detall. Ara ha servit d’inspiració per a una pel·lícula del mateix títol que alterna la reconstrucció dels episodis més coneguts de la vida de Català i també s’endinsa en una descripció més íntima del personatge.

Dirigida per Miquel Romans (que també és coproductor i coguionista de la funció), la pel·lícula té tots els números per ser una de les fermes candidates als propers premis Gaudí i també una oportunitat per continuar explorant un passat ple de possibilitats creatives. L’acció de la pel·lícula comença el 1945, quan Neus Català, una jove republicana i de fortes conviccions feministes, torna a França després de sobreviure a un camp de presoners alemany. A partir d’aquí, la trama es bifurca: per un costat, veiem els intents de la protagonista per adaptar-se a la seva nova vida en llibertat i persistir en una lluita que acabarà sent fonamental per a la memòria col·lectiva; per l’altre, la història posa el focus en uns esdeveniments ocorreguts un any abans, quan Neus Català va liderar un grup de dones en l’operació de sabotatge d’una fàbrica de bales txecoslovaca. El film de Romans és tant un melodrama amb tocs de thriller sobre una heroïcitat en temps de guerra com una radiografia més costumista del seu personatge principal, que acaba donant la justa mesura del seu paper a la nostra Història.

Entre les claus de Un cel de plom hi ha el seu disseny de producció, que treballa a fons la versemblança dels escenaris, i la gran feina de Nausicaa Bonnín, una actriu que sempre ha desplegat una gran diversitat de recursos amb els seus personatges. Entre els secundaris trobem Rachel Lascar, Iria del Río, Thomas Sauerteig, Natàlia Barrientos, Daniel Horvath, Fernando Corral, Laura Conejero, Roger Batalla, Natascha Wiese, Hans Richter, Joaquín Caserza i Pep Ferrer.