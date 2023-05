Les comarques gironines presenten un bon ventall de propostes per sortir de casa aquest cap de setmana. N'hem fet una selecció per a tu.

Food trucks i música · De divendres 5 a diumenge 7 · Era de Cal Cigarro (Pla de Salt)

Una vintena de food trucks ompliran l’Era de Cal Cigarro en la cinquena edició de la Fira Food Truck de Salt. L’esdeveniment comptarà amb una gran varietat d’oferta gastronòmica, entre cuina d’autor, oriental, pizzes, creps i altres dolços, a més d’una oferta vegana i per celíacs. A part de poder degustar diferents tipus d’aliments, també s’ha preparat programació diària de concerts. Divendres 5 de maig (21:30h) serà el torn del grup Bazaga’s, mentre que dissabte 6 de maig actuarà La Moderna (12h) i Koko-Jean&The Tonics (22h). L’últim dia, el diumenge 7 de maig, els concerts aniran a càrrec DJ Llamàntol (12h) i Banda Neon (17h).

Die Krögers i la primavera · Dissabte 6 a les 19.30h · Ateneu 24 de Juny, Girona

La banda gironina d’indie-garatge Die Krögers presenta aquest dissabte amb taquilla inversa, dins el cicle «Concerts de Primavera» de l’Ateneu 24 de Juny, el seu nou EP, Una discussió entranyable.

Reimaginant Yoko Ono · Dissabte 6 a les 20h · Sala La Planeta, Girona

La Cia. A l’Abordatge! presenta dissabte la peça This is not here (Re Imagine Yoko Ono), un text escrit, dirigit i interpretat per Sònia Masuda Mora, acompanyada a escena per l’actor Albert Martí.

Festival El ludivers · Fins el diumenge · Jardins de la Devesa, Girona

Ludivers és el festival més juganer de Girona, dedicat a tot allò que forma part del món lúdic, la creativitat i la imaginació. Un festival familiar, innovador i sorprenent que no deixa indiferent a ningú. Una proposta que converteix la persona espectadora en participant i el públic en actors i actrius.

Fira de pagès i artesania · Dissabte 6 i diumenge 7 · Maçanet de la Selva

Maçanet de la Selva celebra aquest cap de setmana la 31a edició de la Fira de Pagès i Artesania. L’esdeveniment, que vol festejar la vida de pagès, inclou demostracions d’oficis, animacions itinerants, exposicions i tallers infantils, mercat d’artesania i una àmplia proposta gastronòmica.

El XXVII Triumvirat · Dissabte 6 i diumenge 7 · L'Escala

El Triumvirat Mediterrani és una festa lúdica i cultural dedicada a la convivència de tres cultures: la indiqueta, la grega i la romana. En la seva XXVII edició hi haurà diferents activitats com exposicions, conferències, balls, recitals, tallers, contacontes, mercat d’artesania i productes naturals i altres.