Amazon portava un parell de mesos donant la tabarra amb Citadel i és perfectament normal: a banda de ser el primer fruit del fitxatge dels germans Russo, creadors de Avengers: Infinity War i Avengers: Endgame, és la segona sèrie més cara de la història després de Els anells de poder, de la mateixa plataforma. La veritat és que el projecte és més ambiciós del que pinta. Amazon pretenia que es facin versions «deslocalitzades» del seu imaginari, és a dir, que cada indústria faci la seva Citadel per aconsegueix convertir-lo en una marca global i en una mena de traducció televisiva de l’UCM. Però vista la sèrie mare (que per cert només té sis episodis de 40 i pocs minuts, potser perquè cada pla costa una fortuna) s’ha de dir que dona pocs al·licients per voler veure’n spin-off i fins i tot altres temporades. Compte, que no és cap desastre, però no té ànima suficient com per guanyar-se el títol de «sèrie definitiva d’espies» a què aspira. I és una llàstima, perquè els Russo tenen talent, el repartiment té atractiu i la història, tot i que resulti poc original, podria haver donat peu a unes prometedores reformulacions del gènere.

La famosa Citadel del títol és una agència d’espionatge que treballava al marge dels conductes habituals i es dedicava a prevenir aquelles amenaces que el Govern no encertava ni a sospitar que existien. Però una agència rival amb interessos econòmics i polítics molt obscurs va aconseguir desmantellar-la i acabar amb tots els seus membres. Tots menys dos, Mason i Nadia. La trama comença quan ell, ara un pare de família, es retroba amb un vell col·laborador i aquest li explica que és l’última esperança per salvar el món, però necessita trobar Nadia per poder enfrontar-se als seus enemics amb garanties. A partir d’aquí la sèrie es torna una fusió entre Missió: Impossible i les aventures de John Wick que brilla quan es posa pirotècnica (amb aquest pressupost era evident que les coreografies lluirien molt) però punxa cada vegada que prova de tenir alguna cosa semblant a un registre dramàtic. Tampoc hi ajuda que el seu sentit de l’humor sigui tirant a obvi. Els inexpressius Richard Madden i Priyanka Chopra són els seus protagonistes, però la funció se l’acaben apropiant els veterans Stanley Tucci i Lesley Manville.