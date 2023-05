Ens ho explicava el mateix Alfredo Williams no fa massa: «Les meves escultures són, en realitat, dibuixos que s’haurien emancipat de mi», afirmava amb certa dosi d’ironia. Amb tot, la idea no deixa de ser suggeridora: a la immediatesa de l’element gràfic (aquell dibuix fundacional on s’intenta fer la primera transcripció d’allò entrellucat) s’hi suma, paulatinament, una feina molt més pacient que seria la pròpia de l’artesà que, al coneixement mental, hi afegeix la saviesa de les seves mans. És aleshores quan la talla en poliestirè expandit, el ferro, la fusta, la massilla plàstica, la resina epoxi o l’esmalt sintètic es converteixen en elements emancipadors destinats a proporcionar autonomia a les formes. De manera anàloga, la terracota, la ceràmica, seria l’enllaç darrer amb la memòria més atàvica, aquella que ens recorda que nosaltres també estem fets de fang.