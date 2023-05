El peix de roca és el protagonista de la nova campanya gastronòmica de Begur amb la que es vol enaltir aquest producte que ofereix el mar de la Costa Brava i que es presenta amb moltes varietats. La campanya va arrancar l’abril passat i està previst que restaurants i bars que hi participin ofereixen les seves creacions culinàries fins al pròxim 11 de juny.

Tal com prometen els seus promotors aquesta campanya està pensada per llepar-se’n els dits perquè els amants de la gastronomia marinera estan d’enhorabona donat que els establiments participants són de primer nivell. Fins a l’11 de juny hi haurà la possibilitat de degustar diferents plats basats en el peix de roca un producte molt versàtil i que permet fer moltes combinacions de gustos i sabors. A banda dels menús elaborats també es podrà participar en un bon grapat d’activitats.

La campanya comptarà amb la participació d’un total d’onze restaurants que durant aquestes setmanes oferiran als comensals diferents menús amb el peix de roca com a denominador comú.

Els preus dels menús oscil·laran entre els 47€ i els 75€ i els establiments que hi prendran part són: Cap Sa Sal, Carbó, Casa Juanita, Costa Brava, Diferent, Galena-Mas Comangau, Parador d’Aiguablava, Hotel Ses Negres, Hotel Aigua Blava, Taverna Son Molas i Toc al Mar, segons van anunciar els responsables de la campanya que arriba a la seva 24a edició. A més, es torna a comptar amb la col·laboració de diferents bars del municipi que elaboraran una tapa del peix de roca durant el transcurs de la campanya gastronòmica.

Els establiments participants són els següents: Bar de Plaça (tapa sorpresa de peix de roca), Cal Bandarra (musclos de roca en escabetx de kimchi), La Motxa (musclos al curri vermell) i Sa Barra (taco de cranc a l’estil mexicà).

Per anar obrint boca i els sentits, el ventall de plats és molt ampli. Per exemple podrem trobrar a les taules diversos plats i elaboracions on de cap manera podia faltar el tradicional suquet de peix de roca, peixos cuinats a la brasa com ara sards, molla negra, cantarà o penegal...segons el que hi hagi al mercat o una suprema de lluerna, entre moltes altres receptes.

La gastronomia també es combinarà amb l’organització de diverses activitats. Algunes d’elles són la neteja del fons marí prevista per demà a la platja d’Aiguablava o la caminada programada pel pròxim dia 28 de maig a càrrec del Club Excursionista Els Perduts de Begur amb sortida a les 8 del matí des de la plaça de la Vila.