La història en general, i la de l’art en particular, més que dedicar especials esforços a ocultar les aportacions femenines el que si ha fet, i que possiblement és pitjor, ha estat menystenir-les, ja sigui amb gestos d’odiosa condescendència o mitjançant arguments, per dir-ne d’alguna manera, que haurien passat de pares a fills (i de generació en generació). Afortunadament (tot i que la sort no hi té res a veure), el sector de la cultura ja fa una colla d’anys que intenta restituir totes les veus silenciades, començant per la de les dones, però també la de tots aquells que, per les raons que sigui (formals, racials, ideològiques, etc), no encaixarien en el relat oficial. En aquest sentit, qualsevol procés de restitució que no vulgui ser parcial necessitarà una gran amplitud de mires: als afores de la polis (masculina i blanca) hi havia dones, moltes dones, però també esclaus i, en definitiva, una bigarrada col·lecció de subjectes inclassificables.

Sigui com sigui, com molt bé ens recordava Elina Norandi amb la magnífica exposició Feresa de silenci (es va poder veure al mateix Museu d’Art fins al passat mes de febrer), l’enfoc netament feminista esdevé necessari quan l’omissió va dirigida a un gènere en concret. Per entendre’ns: recuperar a les protagonistes de la revista Feminal (1907-1917) enriqueix, i matisa, allò que sabíem (o crèiem saber) de l’art català de principis del segle passat. Atès aquest plantejament, la pregunta, traslladada al seu nou projecte, resulta inevitable: quin sentit té exposar per separat els treballs integrats al fons d’art del diari Avui que van ser realitzats per dones? Què afegeix, o en què modifica, la visió que tenim d’aquells anys de transició política i estètica? Doncs en no massa res a banda, com dèiem, de restituir noms a vegades injustament ocults però, en no pocs casos, ben prescindibles (al Museu d’Art el visitant pot contemplar pintures notables al costat de nyaps que farien enrogir a qualsevol aficionat). I és que l’exposició Esclats d’un instant, si alguna cosa aconsegueix, és desdibuixar una història (la de la gènesi de l’Avui) que no és ni masculina ni femenina sinó rica i convulsa. Ho explicava Pilar Parcerisas, una de les persones que possiblement coneix millor aquest fons: es tracta d’un corpus d’obres que fa visible «una certa evolució de l’art català en el període entre dues dècades, ja que la major part de les donacions daten de la dècada dels setanta i noranta». De fet, el fons d’art de l’Avui permet visualitzar canvis molt rellevants: «Els artistes que anteriorment havien militat en l’informalisme orgànic, gestual i textural en els anys cinquanta —insisteix Parcerisas— depuraren el seu llenguatge i avançaren vers una abstracció menys gestual i matèrica, que preconitzava l’adveniment de l’art conceptual dels anys setanta, que tingué una nodrida representació d’artistes a Catalunya i que deixà una empremta en l’art neoconceptual de la dècada dels noranta, quan les disciplines tradicionals de les arts plàstiques avançaren vers els mitjans freds que començaren a oferir les noves tecnologies». La idea és clara: convertir el feminisme en excusa, reduir-lo a una simple contraposició on el gènere es confon amb el sexe, és fer un flac favor a la causa (i, de passada, subministrar munició als reaccionaris). Doncs això: que els arbres no ens impedeixin veure el bosc.