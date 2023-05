Que les relacions amoroses han canviat ho demostra el fet que les comèdia romàntiques ja no tenen la tirada de fa uns anys, en gran mesura perquè les seves premisses també s’han vist obligades a evolucionar. L’atzar, tal i com l’enteníem fa un temps, ha perdut protagonisme a l’equació, i en temps de xarxes socials i missatges privats les trobades fortuïtes semblen pròpies d’una altra era. Per tant, el gènere s’ha abocat a una revisió dels seus paràmetres tradicionals, encara que això comporti forçar les seves estructures i servir-se de punts de partida que ratllen la inversemblança en tot moment. Un cas paradigmàtic és Love again, que s’acaba de situar entre els primers llocs de la taquilla nord-americana (amb xifres tirant a modestes, tot s’ha de dir) amb una història que vol apel·lar als clàssics sense perdre de vista les nostres circumstàncies actuals. El resultat és clarament insuficient perquè va faltat d’encant i perquè els personatges, si t’atures a pensar en les seves decisions, no acaben d’actuar d’acord amb la lògica contemporània. És raonablement simpàtica i entretinguda, sí, però no resisteix un anàlisi acurat del guió. En qualsevol cas no deixa de resultar entranyable que a aquestes alçades encara hi hagi qui vulgui imitar el motllo instaurat per Richard Curtis durant la dècada dels anys noranta.

La protagonista de Love again és Mira, una noia que acaba de perdre el seu promès. Desolada i incapaç d’adaptar-se a la seva nova vida, envia missatges molt romàntics al telèfon del que va ser la seva parella tot i saber que mai no obtindrà una resposta. El que no sap és que el número el té assignat una altra persona, el periodista Rob. El noi queda absolutament enlluernat per l’honestedat dels missatges, fins al punt de sentir que s’està enamorant de Mira sense conèixer-la en persona. Però què passaria si fes el pas de presentar-se? I si resulta que la ferida de Mira és tan profunda que el rebutja? Un bon dia, Rob explica el que li està passant a la persona sobre la qual està escrivint un article, que és ni més ni menys que Céline Dion. L’estrella de la cançó es converteix així en la seva assessora per a una història d’amor plena d’incerteses. Escrita i dirigida per Jim Strouse a partir d’una novel·la de Sofie Cramer, que ja va donar peu a la producció alemanya Un mensaje para ti, Love again té el seu principal problema en què s’acaba fent molt previsible, especialment perquè algunes escenes s’assemblen molt a les que ja hem vist a nombroses comèdies romàntiques. El repartiment de la pel·lícula està encapçalat per Priyanka Chopra, Sam Heughan, Lydia West, Russell Tovey, Celia Imrie, Omid Djalili, Steve Oram, Amanda Blake i Céline Dion.