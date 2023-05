Com sonen les pintures?

Per què la pintura no figurativa i, en general, les aventures plàstiques més avantguardistes, sempre han trobat entre les files dels poetes els seus còmplices més propers? I per què, en canvi, els narradors més convencionals (amb totes les excepcions que es vulgui) sovint destaquen pels seus gustos conservadors en matèria artística? L’explicació és prou òbvia: a la poesia i a la pintura no representacional (abstracta) les agermana idèntica ànima musical; la narrativa, ben al contrari, compartiria amb la figuració la seva voluntat comunicativa i, en el pitjor dels casos, la seva literalitat.

En aquest sentit, l’afinadíssim melòman que fou Edward W. Said no tenia cap mena de dubte al respecte: «Per al públic —escrivia l’any 1994— veure (en contraposició a només escoltar) una interpretació musical forma part de l’experiència total». Allò que veiem, insistia Said, ajuda a potenciar qualitats com ara l’elegància o la claredat i, donat el cas, permet dramatitzar els errors inherents a la interpretació i direcció d’orquestra. Mirar la música implica una disposició d’ànim similar a la que suposaria escoltar la pintura.

De manera anàloga, qui també ho tenia meridianament clar era el gran Morton Feldman: compositor de plantejaments radicals (molt proper a Cage) i autor d’assajos d’una lucidesa aclaparadora (com ara Give My Regards to Eighth Street, traduït al castellà per Pensamientos verticales), va dedicar bona part de la seva vida i dels seus esforços creatius a aprimar la distància que separava la música de la pintura. Entre moltes altres perles, li agradava proclamar que la música només era música perquè no havia tingut a Rembrandt: la llum dels seus quadres, i en especial la dels seus autoretrats —insistia Feldman—, no tenia un origen natural (com la de Caravaggio o Monet), però tampoc inventat (com la de Piero della Francesca o Mark Rothko), sinó tot el contrari, és a dir, que es tractava d’una llum metafísica indissociable de l’alquímia (o de la màgia) pictòrica. Doncs això: «La nova pintura [deia referint-se a l’expressionisme abstracte] em va fer desitjar un món sonor més directe, més immediat, més físic que qualsevol cosa que hagués existit abans».

Expliquem tot això per evitar el risc que suposa intentar «desxifrar» treballs com els de Josep M. Codina: les històries que hi ha rere moltes de les seves pintures (explicitades pel mateix autor) només són, com molt bé assenyala M. Lluïsa Faixedas, la primera membrana d’un palimpsest que, en la seva superfície, solament permet entrellucar els estrats més profunds. Pintura que és pell i memòria. Pintura que sona com la poesia però que també pateix, en forma de cicatriu, els embats del temps.

I és que, al final, aquesta doble naturalesa de la proposta pictòrica de Codina és hereva d’uns canvis profunds que desemboquen en allò que Fernando Inciarte va anomenar «la resurrecció del cos transfigurat de l’art». Seguint a Groys, escrivia l’especialista en estètica: «En el decurs d’aquesta transfiguració l’art va deixar de reflectir fets aliens a ell mateix per convertir-se per primera vegada en el subjecte de la seva pròpia història [...] Un art que és subjecte ell mateix del patiment; un art que, enlloc de representar-lo simplement, és ell mateix el que pateix». Si fa no fa, per entendre’ns, com li succeïa a la música del darrer Beethoven.