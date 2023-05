Mayte Vieta és una artista que ha trobat en el mitjà fotogràfic (però no només) una magnífica alternativa a les opcions plàstiques massa connotades històricament i, en especial, un espai de placidesa amniòtica on les imatges, alliberades del llast de la temporalitat, aconsegueixen reconciliar-se amb el batec primordial del món. Cada nova mostra de la creadora de Blanes suposa un pas endavant en el seu procés, lent però inexorable, de depuració formal i conceptual: el seu viatge és el viatge que tot creador hauria d’anhelar, és a dir, el que ens trasllada de l’anècdota més o menys poètica (aquella que Carner va saber dignificar) a la iconografia silenciosa que, fins no fa gaire, era patrimoni exclusiu del sagrat.

En aquest sentit, el Desig del que parla Vieta no és un desig qualsevol: es tracta d’una rara forma de reconciliació amb la realitat...