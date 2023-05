Poc temps després de posar en marxa l’anomenada ruta del tren Pinxo, inspirada en l’antiga ruta que seguia el tren que connectava Palamós amb Girona i Banyoles, s’han incorporat noves rutes de senderisme a la comarca del Pla de l’Estany. Concretament, es tracta de quatre noves rutes que permetran als caminants i ciclistes passar pels municipis de Banyoles, Porqueres i Sant Miquel de Campmajor.

El Pla de l’Estany té molt present el potencial que té de rutes de senderisme i ciclista. La seva oferta queda recollida en una nova edició de la «Guia de rutes de senderisme, bicicleta i BTT de la comarca del Pla de l’Estany de la qual s’ha editat 3.000 exemplars. La guia, publicada per primera vegada fa ara sis anys, inclou 25 rutes de senderisme que sumen 300 quilòmetres de camins i 13 per fer en bicicleta i BTT que recorren també 300 quilòmetres. Tot plegat, 600 quilòmetres per gaudir de la natura i practicar esport objectius que també s’han inclòs en l’oferta turística de la comarca.

Fa uns mesos va entrar en funcionament la ruta en record del popular i estimat tren Pinxo. És un tram que es pot fer en bicicleta de manera fàcil. La ruta recupera part del traçat que seguia el tren i, segons han explicat els seus promotors «bona part són traçats nous propers a les antigues vies, avui desaparegudes sota l’asfalt de la C-66. Són gairebé 40 quilòmetres de ruta que, des de Girona, travessen els municipis i les poblacions de Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Palol de Revardit, Cornellà del Terri, Porqueres, Banyoles, Fontcoberta, Esponellà i Serinyà».

Ara s’han incorporat quatre noves rutes també molt atractives. Segons van presentar fa uns dies els seus promotors, la primera és la ruta de l’estany al Matamors amb una dificultat fàcil que «permet conèixer el poble de Miànigues que forma part del nucli de Porqueres, i el seu entorn tot passejant per la vora de la riera del Matamors i descobrint els paisatges».

La segona ruta descrita a la guia és la coneguda com a ruta de la torre de Ginestar. Aquest itinerari «recorre camins boscosos i acaba al turó de la torre Can Ginestar». Un dels seus atractius és l’excel·lent «panoràmica de 360 graus a la Vall de Campmajor i a les comarques de la Garrotxa, l’Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l’Estany» i fins i tot també es poden divistar els Pirineus i punts de la Costa Brava. Pel que fa a la ruta del veïnat de Roca, uneix Sant Miquel de Campmajor, des de la plaça de les escoles amb el veïnat de Roca. «El final de la ruta enllaça amb la ruta del veïnat de Roca i Briolf i amb la sisena etapa de la Volta a la Vall de Campmajor».

Finalment, la Ruta de la serra de Campmajor és «un itinerari circular que passa per camins que uneixen els masos de la Serra de Campmajor amb la Vall de Campmajor, actualment el nucli de serveis del municipi».