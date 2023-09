Amb només tres pel·lícules, Gareth Edwards ja havia demostrat que és un dels grans noms del fantàstic modern. Primer va sorprendre tothom amb Monsters, una sorprenent distopia que destacava per la seva capacitat de construir un mon molt personal i que reivindicava el potencial del gènere per parlar de les nostres derives morals. Era previsible que el seu director faria el salt a les grans lligues i aquest va cristal·litzar en Godzilla, una de les millors (i més infravalorades) aproximacions al monstre i una demostració de com agafar un subgènere molt recurrent i dotar-lo d’una mirada tan renovada com arriscada. Però la pel·lícula que va consagrar Edwards va ser Rogue One, encara avui una de les millors obres sorgides de l’univers Star Wars i una posada al dia, emocionant i rigorosa, de clàssics com Dotze del patíbul. A banda de ser el film que millor ha capturat l’essència de la trilogia original. Ara el seu nom s’està situant definitivament a l’Olimp del gènere amb The Creator, rebuda amb l’aplaudiment unànime de la crítica nord-americana. Hi ha qui compara el seu impacte en l’espectador amb el que va tenir Blade Runner fa quatre dècades.

The Creator té d’entrada el mèrit de parlar d’un futur que es reconeix perfectament en els esdeveniments del nostre present. L’acció se situa enmig d’una guerra entre la humanitat i la intel·ligència artificial, que des que va prendre consciència d’ella mateixa ha aconseguit convertir-nos en la baula feble de l’evolució. El rumor més estès és que l’arquitecte més avançat de la intel·ligència artificial, conegut com a The Creator, ha fabricat l’arma definitiva, la que acabarà amb la raça humana per sempre. Joshua, un antic agent de les forces especials, accepta liderar una missió suïcida en territori enemic per robar la presumpta arma i tornar-la contra l’enemic. Però quan aconsegueixen trobar-la descobreixen que la famosa arma és una intel·ligència artificial amb la forma d’una nena petita. Joshua es troba amb el dilema de destruir-la o bé provar de convèncer-la que la humanitat i la tecnologia poden cohabitar sense conflicte. Dotada d’un estil visual aclaparador que té cura de tots els detalls, The Creator destaca també per la banda sonora original de Hans Zimmer (la seva contribució al gènere ja és una de les més brillants de la història del cinema) i un interessantíssim repartiment que inclou John David Washington, Gemma Chan, Allison Janney, Sturgill Simpson, Madeleine Yuna Voyles, Ralph Ineson, Marc Menchaca, Amer Chadha-Patel, Robbie Tann i Ken Watanabe. Gemma Chan s’ha convertit en una de les actrius britàniques més sol·licitades del moment gràcies a la seva participació a la sèrie Humans, Crazy Rich Asians, No te preocupes, querida i l’Univers Cinematogràfic de Marvel, en què ha protagonitzat diverses pel·lícules com Capitana Marvel o Eternals. Aviat la veurem a The actor; un thriller ambientat als anys 50 dirigit per Duke Johnson i on apareix al costat de Joe Cole i Toby Jones.