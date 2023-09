La Jonquera és, per la seva situació geogràfica i pel seu terreny característics, un autèntic territori pels amants del cicloturisme. Una de les apostes del municipi transfronterer és el ciclisme. La seva ubicació és clau. I per aquest motiu, disposa de diferents rutes i circuits pels seus paratges.

Des de Turisme de la Jonquera es publicita el gran ventall de possibilitats que ofereixen les rutes ciclistes. «Des d’aquí, pots pedalar fins on vulguis! Som a tocar de França, amb fàcil accés a la resta de l’Empordà i la Costa Brava, amb rutes com la pujada al castell de Requesens o el Puig Neulós, sostre de l’Albera». Un dels avantatges és que es tracta de rutes accessibles a totes les possibilitats. «Tant si ets aficionat/da al BTT com al gravel, pots pedalar buscant reptes o bé tranquil·lament, amb la teva bicicleta slow per les nostres carreteres, pistes secundàries i camins».

Els practicants de BTT tenen a la seva disposició diferents itineraris que reuneixen totes les condicions per gaudir al màxim. Concretament, es poden trobar la ruta BTT itinerari El Portús-Coll Forcat, la ruta BTT de l’exili-Coll de la Manrella, la ruta BTT dels estanys de la Jonquera, la ruta BTT del Castell de Requesens i un itinerari la Jonquera 360 a banda de l’anomenat Circuit Open BTT la Jonquera. Molts rutes per l’Empordà comencen a la Jonquera i la zona de l’Albera. Des de Turisme de La Jonquera es destaca també que «som territori ciclista, ja que som destinació clau i referent de rutes tan prestigioses com la Pirinexus i l’Eurovelo 8». Una altra prova que acredita aquesta destinació és que cada mes de març el municipi empordanès acull una prova oficial de l’Open Girona de BTT.

Pel que fa als itineraris de Gravel, una pràctica també molt estesa entre els ciclistes, cal destacar la ruta de La Gravelera, de La Jonquera fins a Port de la Selva i tornar novament al lloc d’inici. Tot plegat, un gran ventall d’experiències per gaudir al màxim sobre les dues rodes.

L’aposta de la Jonquera pel turisme relacionat amb el ciclisme va més enllà. Fa unes setmanes, es va anunciar una campanya batejada amb el títol «En bici» que té com a objectiu crear un segell turístic per a comerços, restaurants i allotjaments adaptats als ciclistes. L’objectiu és donar eines als negocis per tal que puguin oferir serveis especialitzats als clients del cicloturisme.

La Jonquera també és un territori on es poden posar en pràctica altres disciplines amb molts seguidors com ara marxa nòrdica, escalada, senderisme i trail running, entre d’altres.