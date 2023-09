L’art és sempre una Vanitas

Això de posar títols en anglès a les exposicions fetes aquí (i per artistes d’aquí que sovint ni tan sols parlen la llengua de Shakespeare) no només és un mal hàbit sinó que delata, en el fons, un immens provincianisme (o allò que ara s’anomena «acomplexament lingüístic»). Amb tot, hi ha excepcions com, per exemple, quan una fórmula és molt difícil (o impossible) de traduir al català sense perdre, irremeiablement en aquest procés, bona part del seu contingut semàntic original. D’aquí el títol de la mostra que Quico Estivill presenta a la Mercè...

En anglès, «rag-and-bone» significa, literalment, «parrac (o drap) i os». A partir del segle XIX, però, i amb l’arribada de la modernitat i dels seus «excedents» (tan físics com humans), «a rag-and-bone man» passava a designar el que nosaltres anomenaríem un parracaire: algú que recorre els carrers del la ciutat amb l’objectiu d’espigolar-ne les restes (entre elles els vells teixits i els ossos que els hi donaven forma) i, per extensió, qualsevol romanent susceptible de tenir una segona oportunitat.

En aquest sentit, l’artista és una mica «rag-and-bone man», no tan per la seva activitat «parracaire» com per la seva afició a espigolar vides: tot el que recull, al final, confegeix un fris o un mosaic molt inquietant que, en el cas d’Estivill, sempre pot ser llegit com una Vanitas. I és que l’exposició que l’artista de l’Espluga de Francolí presenta a La Mercè de Girona és —o proposa— en primera instància, un recorregut que posa en entredit els parracs més transcendents de la societat (banderes) i els vells somnis de permanència humans (cranis, màscares funeràries) a partir d’una poètica transversal, a saber, aquella que pot transitar de la pintura més tradicional a la instal·lació videogràfica sense renunciar, en cap cas, al seu pinyol conceptual.

I quin és aquest concepte, diguem-ne, medul·lar? Doncs la visió barroca de la condició humana. No ens referim només al període històric (segle XVII) tan ben representat en la pintura hispana com al seu llegat perenne, és a dir, la necessitat de recuperar aquell «ull místic» del que parlava el gran Victor I. Stoichita al seu llibre homònim: una mirada que necessita l’oxímoron (el «hielo que abrasa») per a expressar l’inexpressable, per a encarnar la mort i alliberar la vida de la carn o, en definitiva, per a tornar a les imatges i a les coses alguna mena de contingut que no necessàriament ha de ser transcendent.

De la pintura als fantasmes digitals i a la inversa. Rag’n’bone és un intent de recuperar aquella via per visibilium ad invisibilium (és el vell somni iconogràfic de l’Església) o per neutralitzar aquell «últim grau de transparència» al qual, segons Lyotard, hauria arribat la nostra cultura de visualitat buida. Per això Estivill torna programàticament a la pintura i a l’escultura: perquè —per no deixar al filòsof de Versalles— ja fa massa que la teoria estètica sembla ser «la temptativa mitjançant la qual l’esperit procura desfer-se de la matèria». Per fortuna, aquest intent no té cap possibilitat d’èxit: «Mai ens alliberem de la Cosa. Sempre oblidada, és inoblidable», conclou el francès.

Doncs això: d’Antonio de Pereda o de Juan de Valdés Leal a Bill Viola. O de la tecnologia a la revelació (i a la inversa, com creia Huston Smith). L’espigolador (o el parracaire) visual sap que totes les imatges formen part d’un mateix contínuum on el present brostaria del passat. Una pintura barroca o una peça de vídeo art extreuen el seu sentit del mateix cordó umbilical: a l’origen hi hauria la gran matriu universal, silenciosa i fosca i, per sobre de tot, perfectament indiferent a les nostres misèries i als nostres sofriments. Per entendre’ns: els ossos només són ossos i les banderes, com deia Canetti, representen l’intent fallit i molt humà de dividir el vent («Les banderes són vent visualitzat [...] Com si fossin capaços de dividir el vent, els pobles se’n serveixen per tal d’assenyalar l’aire que tenen al damunt com a propi»).

Malauradament, Estivill no és un cas aïllat: els efectes implacables de la gentrificació el van expulsar de l’estudi que, durant més de tres dècades, havia ocupat al carrer de la Llebre de Girona. Una invasió de tèrmits va proporcionar l’excusa perfecte per desnonar-lo i, de passada, desinfectar i (re)institucionalitzar antics edificis i palauets urbans que els usos populars havien sabut reinventar. De fet, Estivill tancava un cercle: nascut a l’Espluga de Francolí ara fa 69 anys, va créixer a l’Hospitalet fins que la rauxa creativa de la Girona de finals dels setanta i vuitanta literalment el va absorbir.