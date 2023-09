Les comarques gironines presenten un bon ventall de propostes per sortir de casa aquest cap de setmana. N'hem fet una selecció per a tu.

El Pot petit estrena la seva festa dins el Festival Temporada Alta a la Fira de Girona

Diumenge 1, a partir de le 11 h

El festival Temporada Alta engega motors aquest cap de setmana amb una festa d’espectacles familiars dirigida per El Pot Petit. La petiTA és una jornada d’arts escèniques per al públic familiar amb dansa, circ, acrobàcies, espectacles itinerants, instal·lacions, activitats per nadons i altres sorpreses. Una dia ple de propostes, tant locals com internacionals. Hi prendran part El Pot Petit, Brodas Bros, Vaivén Circo, Black Music Big Band, Hands Down Circus, Campi Qui Pugui, Xirriquiteula, Cia. Estampades, Tombs Creatius, El Pájaro Jocs i Marc Serrats, entre altres. El Temporada Alta 2023 arrencarà oficialment dissabte amb el concert d’Antònia Font al Palau de Fires de Girona.

Torna la gran festa de l’all a Cornellà del Terri

Divendres 29, dissabte 30 i diumenge 1, durant tot el dia

Cornellà de Terri acull aquest cap de setmana la 27a edició de la Fira de l’All, que al llarg de tres dies inclourà la mostra de productes, tallers, exposicions, concursos i moltes altres activitats.

Alba Careta en concert a l'Auditori de Girona

Diumenge 1 d’octubre, 18 h

La cantant i trompetista Alba Careta presenta aquest diumenge a l’Auditori de Girona Teia, un àlbum en el qual la bagenca recull de les seves darreres composicions inspirades en les pròpies vivències. Ho farà acompanyada d’una formació que compta amb alguns dels millors músics de l’escena jazzística actual.

Teatre de llengües i dialectes a la Sala la Planeta

Dissabte 30, 20 h

La ballarina i coreògrafa contemporània Ursula Graber presenta a La Planeta Mallorca a Estíria - Schwgrmttrtchtrsprchn, una conferència performatitzada que interpreten ella mateixa i la seva sogra catalana, Eulàlia Purtí, i que gira al voltant de les llengües i dialectes, identitat i relacions familiars.

Les dones del rock a l'Auditori Espai Ter de Torroella de Montgrí

Dissabte 30, 20 h

Les cantants Nuri Mancebo i Carla Aguilar posaran veu dissabte als temes de cantants com Billie Holiday, Tina Turner, Patti Smith o Amy Winehouse en el marc de l’espectacle de la 3a Gala Pro Baix Ter.

Festa de l’anxova de l’Escala

Diumenge 1, durant tot el dia

L’Escala celebra aquest diumenge la 33a de la Festa de l’Anxova, la popular celebració que enguany comptarà amb la presència de l’actriu i directora Elena Martín i de la periodista gastronòmica Carme Gasull, que han estat escollides per serAnxova d’Or i pregonera, respectivament.

«El gran dia de Girona» més participatiu a l'Auditori de Girona

Divendres 29, 20 h

Més d’un centenar de cantaires interpretaran aquest vespre, a partir de les 20 h a la sala Montsalvatge de l’Auditori de Girona, la cantata «El gran dia de Girona» de Francesc Civil i la Missa Nelson de Haydn en un concert participatiu impulsat per la Capella Polifònica.

The Tyets a Riudellots de la Selva

Divendres 29, 23 h

Riudellots de la Selva celebra la Festa Major amb activitats per a totes les edats. Durant tot el dia hi haurà sardanes, concerts i activitats infantils. A la nit, a la carpa, el grup revelació de l'escena catalana, The Tyets, actuarà amb Banda Neón i DJ Pitucono

Festival Delirium on Fayer a Cassà de la Selva

Dissabte 30, a partir de les 17 h

El festival de música electrònica Delirium tanca l'¡edició del 2023 la Pineda Fosca de Cassà. Hi participaran Joris Voorn, Edu Imbernon i Enai entre altres artistes.

Concert de Queen Forever a la Mirona de Salt

Divendres 29, 22.30 h

Queen Forever, banda tribut a Queen, rememora els millors moments en la història de Queen, com Live Aid, Mont-real, Live at Wembley. La banda són la viva imatge de Mercury i els seus a l’escenari, des de la seva formació el 2015, cuidant el més mínim detall al vestidor, posada en escena i arranjaments musicals.