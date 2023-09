La saga de Los mercenarios va començar molt bé gràcies al talent del seu principal artífex, Sylvester Stallone. La seva estrella, que també és un gran director, va saber donar-li el to necessari per homenatjar el cinema d’acció dels 80 i fer justícia a les aptituds d’un repartiment que es repartia el protagonisme amb una equanimitat envejable. La segona entrega era lleugerament inferior perquè renunciava a la violència desfermada, però era tot un festival per a nostàlgics gràcies a la seva reunió de velles glòries, un impagable sentit de l’humor i l’habilitat de Stallone a l’hora de deixar les regnes de la pel·lícula a Simon West, autor de Con Air, La hija del general i The mechanic. Sense ser cap desastre, la tercera començava a donar símptomes d’esgotament, entre d’altres coses perquè el fitxatge de suposades futures estrelles del gènere estava mal enfocat, i a més la trama, tot i comptar amb un antagonista de la talla de Mel Gibson, era tirant a justeta. Però en tot cas la tercera guanya enters després de veure la quarta, un trist comiat (el fracàs a la taquilla americana està sent per emmarcar) que desaprofita els seus protagonistes i a sobre comet l’error d’omplir el metratge d’acudits sense cap mena de gràcia.

El primer que s’ha de dir de Los mercen4rios és que és més un spin-off que una seqüela de ple dret. Aquí el principal protagonista és Jason Statham, perquè se suposa que Barney Ross ha estat donat per mort i Lee Christmas s’ha de fer càrrec d’una perillosa missió per aclarir els fets. El protagonista haurà de demostrar que pot dirigir un equip tan heterogeni com imprevisible, ja que alguns d’ells estan acostumats a anar per lliure, i el fet que haurà de treballar amb la seva parella més o menys sentimental. Dirigida per Scott Waugh, autor d’aquell pamflet militarista titulat Acto de valor i de la infravalorada adaptació cinematogràfica del videojoc Need for speed, Los mercen4rios té alguna escena d’acció aprofitable, però en termes generals és una sèrie B tirant a insuficient que si s’hagués estrenat als 80 hauria agafat pols a qualsevol prestatgeria de videoclub. Al costat de Statham i Stallone trobem Dolph Lundgren, Randy Couture, Curtis ‘50 Cent’ Jackson, Megan Fox, Tony Jaa, Iko Uwais, Jacob Scipio, Levy Tran i Andy García.