La població garrotxina de Sant Joan les Fonts se situa a l’aiguabarreig de la riera de Bianya i el riu Fluvià, que travessa la Garrotxa, i exemplifica perfectament el territori on es troba amb una fisonomia molt particular precisament donada pels dos cursos fluvials. La ruta de poc més de set quilòmetres permet fer un recorregut pel nucli antic i pels voltants del poble de manera fàcil i sense cap dificultat. L’itinerari permetrà conèixer de primera mà tant la geologia local com algunes construccions molt destacades del seu patrimoni com és per exemple l’Estada Juvinyà.

Aquesta ruta també està recollida i descrita al llibre Catalunya, 50 excursions als seus rius de Cèsar Passades editat per Cossetània Edicions. En el capítol dedicat a Sant Joan les Fonts s’apunta que la ruta comença i acaba a la plaça Major després de quasi dues hores i mitja. Se surt de ple nucli urbà per anar a trobar la carretera d’Olot i arribar fins a un punt destacat: Estada Juvinyà. Es tracta d’una edificació del segle XII que ha estat recuperada i considerada com l’edificació romànica civil més ben conservada de tot Catalunya.

Des d’aquí podem creuar un altre dels punts patrimonials destacats de Sant Joan les Fonts que és el seu pont medieval i, creuant-lo, passarem pel costat del riu fins a arribar a la zona coneguda com la bassa de la Rompuda. El llibre detalla perfectament quin itinerari s’ha de seguir per completar la ruta. A partir d’aquest punt se segueix «per la font de les Molleres, tombem al nord cap a Can Rabert i Can Branques, on caldrà seguir la pista asfaltada cap a l’esquerra fins a un trencat a la dreta, tot just passat un mas ensotat». No hi ha pèrdua i llavors caldrà baixar per una pista a l’obaga, creuar unes portes de ferro i deixar els marques que hi ha la nostra esquerra.

Les colades basàltiques

En darrer tram de la ruta està ple de punts d’interès destacats. Per exemple, la riera de Bianya «seguint l’itinerari de les Tres Colades» i seguint també riera avall es passa pels cingles de Fontfreda i les característiques colades basàltiques que hi ha en aquesta zona de la comarca de la Garrotxa. Situats prop de la font de Can Xervanda es comença a remuntar fins a la Planella i des d’aquí «al Boscaró i al mirador del salt del molí Fondo».

Ara sí que ja s’arriba a la part final i sense deixar de fer cas a les indicacions que hi ha els caminants tornaran cap al pont medieval per creuar-lo i acostar-se fins a les restes del monestir de Sant Joan les Fonts.