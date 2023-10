De tant en tant apareixen pel·lícules basades en fets reals que resulten interessants perquè torpedinen els clixés propis d’aquest estil: expliquen històries que costen de creure, però després descobreixes que és exactament com van passar, i a més ho fan amb un to de comèdia que les fan particularment punyents. Una d’elles és Golpe a Wall Street, que s’ha convertit en un èxit inesperat a la taquilla nord-americana i que documenta uns fets que se’ns fan propers reivindicatius perquè mostra un grup de personatges que desafien el sistema financer. Darrere la càmera hi ha Craig Gillespie, un artesà que ja va saber treure molta punta a una història real (la de Yo, Tonya) i que també ha brillat en films com Cruella o Lars y una chica de verdad, i a la sèrie Physical protagonitzada per una immensa Rose Byrne. Aquí, a més, reuneix un repartiment de luxe que converteix la trama en tota una festa: el que més acaba destacant de Golpe a Wall Street és la seva capacitat per fer humor a partir de temes molt seriosos sense perdre pel camí un discurs molt subversiu i molt contemporani. És a dir, que és realment entretinguda (els diàlegs són ocurrents i mai es passen d’obvis) i al mateix temps ens pinta un món que, quan hi penses, et venen ganes de fer el mateix que fan alguns dels protagonistes.

Golpe a Wall Street és la reconstrucció d’un episodi verídic que, efectivament, desarma de tan delirant. Resulta que els implicats van aconseguir que una popular cadena de botigues de videojocs, GameStop, cotitzés a l’alça a la borda, arribant a qüestionar els mètodes dels taurons financers i generant un veritable trasbals als despatxos de les grans corporacions. Enmig de la trama trobem Keith Gill, artífex de la fórmula màgica amb la simple inversió de tots els seus estalvis i fent un ús molt intel·ligent de les xarxes socials. Una mica a l’estil de sèries com Halt and catch fire o Silicon Valley, però també amb un ull posat al cinema d’Adam McKay, Gillespie aconsegueix que el film respiri autenticitat i mala bava amb una narrativa dinàmica i plena de bones idees. Un dels eixos fonamentals de la pel·lícula és la gran feina del seu planter d’actrius i actors, format per Paul Dano, Pete Davidson, Shailene Woodley, Sebastian Stan, Seth Rogen, America Ferrera, Nick Offerman, Dane DeHaan, Vincent D’Onofrio i Anthony Ramos. Per cert que Gillespie ja treballa a la segona part de Cruella, de llarg la millor pel·lícula en imatge real que ha fet Disney a partir d’un dels seus clàssics animats.