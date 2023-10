El nom de Christopher Landon s’ha fet un lloc al cor dels aficionats al cinema de terror actual per la seva habilitat de donar la volta als seus tòpics i abordar-los amb un humor tan intel·ligent com entranyable. Seves són, per exemple, Zombi Camp, les dues entregues de Feliz dia de tu muerte o Este cuerpo me sienta de muerte. Una bona prova que el seu estil està fent fortuna és que comença a generar imitadors que, com ell, tenen el noble objectiu de mirar cap als slashers dels anys 80 i 90 amb un esperit irreverent. Sangrientos dieciséis, que arriba avui a Amazon, és un híbrid de dues tendències molt recurrents del terror i la comèdia d’aquelles dècades: hi ha un assassí en sèrie emmascarat i gairebé sobrenatural, els escenaris habituals de l’adolescència (balls de final de curs, comunitats receloses, enamoraments de doble tall), una variant de l’intercanvi de cossos i, sobretot, una paròdia de les eternes convencions d’ambdós gèneres. D’acord que és un entreteniment que no transcendirà més enllà de l’amor que li tinguin els fans de la cosa, però s’agraeix trobar-se productes tan honestos que saben jugar amb la insistència col·lectiva a mirar enrere amb nostàlgia.

Dirigida per Nahnatchka Khan, Sangrientos dieciséis comença al nostre present. En una comunitat que va ser testimoni d’una massacre d’estudiants el 1987, s’encenen totes les alarmes quan una sèrie d’assassinats apunten a que el responsable dels crims ha tornat i amb més força que mai. Mentre les autoritats miren d’identificar el culpable, Jamie s’ho mira tot des d’una certa incredulitat, perquè és d’aquelles coses que sembla que no t’hagin de passar mai a tu. Però quan la seva mare és assassinada per Halloween, Jamie viatja en el temps i es desperta el 1987 habitant el cos de l’adolescent que l’acabarà portant al món. Aviat s’adona que és una de les víctimes potencials de l’assassí i que és a les seves mans aturar-lo. Només així podrà tornar a casa. Sangrientos dieciséis juga bé amb els seus referents, conté alguns gags afortunats i treu partit d’un notable repartiment encapçalat per Julie Bowen, Kiernan Shipka, Lochlyn Munro, Randall Park, Liana Liberato, Charles Gillespie, Troy Leigh-Anne Johnson, Kelcey Mawema, Jonathan Potts i Olivia Holt, la magnífica protagonista de la primera temporada de Cruel Summer.