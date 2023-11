De divendres 17 a diumenge 19

El retrobament entre Belda i Sanjosex, Eliseo Parra, Fetus, Santi Serratosa, Els Esquirols, Alidé Sans o Alba Careta i Henrio seran alguns dels protagonistes de la 7a edició del festival Càntut, que tindrà lloc entre divendres i diumenge a Cassà de la Selva reivindicant un any més la tradició oral. Joan Garriga (Dusminguet, La Troba Kung Fu) i el cantant de La Ludwig Band, Quim Carandell, seran enguany els protagonistes del Dinar de cantadors i cantadores dissabte i diumenge respectivament.

2 – La Fira de Sant Martirià a Banyoles

De divendres 17 a diumenge 19

El parc de la Draga de Banyoles acollirà de divendres a diumenge la Fira de Sant Martirià amb la 45a edició de la Mostra del Cavall i l'Ase Català i la 18a edició de la Mostra de Races Autòctones dels Països Catalans com a principals eixos de la programació. Com a novetat, la fira s'inaugurarà divendres a la tarda amb un espectacle eqüestre i durant tot el cap de setmana hi haurà prop d'una cinquantena d'activitats per a tots els públics.

3 – La Veronal per als més joves, a Temporada Alta

Divendres 17 a les 20 h al Teatre Municipal de Girona

La Veronal torna aquest divendres al festival Temporada Alta amb Firmamento, una peça a mig camí entre el teatre, la dansa i el cinema, que esdevé la resposta de la companyia al misteri de l'adolescència i la primera joventut, el moment de canvi entre la infantesa i el món adult.

4 - Erin Hyvin obre un nou cicle de concerts a l'Ateneu 24 de Juny de Girona

Dissabte 18 a les 20 h a l'Ateneu 24 de Juny de Girona

La cantant barcelonina Erin Hyvin, amb una delicada proposta a base de folk de tall independent, obrirà aquest dissabte el Mini Festival Caliu de l'Ateneu 24 de Juny. El cicle continuarà dissabte vinent, 25 de novembre amb la proposta antifolk dels nord-americans Cannonball Statman & Jason Trachtenburg. Els concerts d'aquest cicle són d'entrada lliure amb taquilla inversa.

5 – Malson Atmosfèric al Yeah de Girona

Divendres 17 a les 23 h al Yeah! Indie Club

Malson Atmosfèric, el projecte del músic i compositor de Sant Julià de Ramis Manel Vizcaíno pujarà aquest divendres a la nit amb la seva banda a l'escenari del Yeah! Indie Club de Girona per presentar en directe els temes de "Papallones", el seu primer disc de llarga durada. La vetllada comptarà amb algunes sorpreses.

6 – La Festa Petita de Vidreres

De divendres 17 a diumenge 19

Vidreres celebra aquesta cap de setmana una festa petita que per tradició coincideix sempre amb Sant Iscle i Santa Victòria. S'han programat activitats per a totes les edats i durant els tres dies també s'ofereix la campanya gastronòmica del salsafí. Dissabte, coincidint amb la 10a trobada de Ranxos, Escudelles i Sopes Històriques, s'ha programat diverses activitats relacionades amb la gastronomia d'aquests tradicionals plats catalans.

7 – Dos dies d'In-Somni a Sant Feliu de Guíxols

Divendres 17 i dissabte 18 a partir de les 21.30 h a la sala Las Vegas

La celebració dels vint anys del festival In-Somni s'atura aquest cap de setmana a Sant Feliu de Guíxols amb dues intenses jornades de música en directe. Cotton Guest i Reyko, més les sessions de Social Assassins i Gea el divendres, i Joana Serrat amb els seus germans, Deaf Devils i la Dj. Dolça el dissabte seran els encarregats de posar la música. Entrades aquí.

8 – Festa Major de Bàscara

Dissabte 18 i diumenge 19

El municipi de Bàscara celebra aquest cap de setmana la seva festa major amb un bon grapat d'activitats pensades per a tots els públics com la música de Rock per Xics i The Bazaga's (dissabte), sardanes amb la Cobla Cervianenca o una representació teatral a càrrec de la Cia. Quina Obra Fem de Sant Miquel de Fluvià. Consulta el programa aquí.

9 – Destruir un quartet de corda amb cabosanroque a Girona

Divendres 17 de novembre, de 16 a 20 h; Dissabte 18 de novembre, d'11 a 14 h i de 16 a 20 h; Diumenge 19 de novembre, d'11 a 14 h a La Carbonera (Museu d'Història de Girona)

cabosanroque convida aquest cap de setmana el públic gironí a destruir un quartet de corda de Haydn per crear una nova obra musical amb "Sous les Violons, La Plage!", una instal·lació que es podrà visitar de forma gratuïta durant tres dies, dins la programació del festival Temporada Alta, a La Carbonera del Museu d'Història de Girona.

10 – Fira del Pa i de la Xocolata de Sant Gregori

Diumenge 19 entre les 10 h i les 19.30 h en diversos espais de Sant Gregori

Sant Gregori celebra aquest diumenge la 16a edició de la Fira del Pa i de la Xocolata. Un esdeveniment singular centrat en els productes del pa i la xocolata, amb tallers, concursos, degustacions, exposicions, jocs i d'altres activitats durant tot el dia. Consulta tota la programació aquí.