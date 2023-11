El darrer cap de setmana de novembre arriba farcit d'activitats per a tots els públics a les comarques gironines. Aquí n'hem fet una selecció.

1 – La Fira de Sant Andreu de Torroella de Montgrí

Dissabte 25 i diumenge 26 per diversos punts del municipi

Torroella de Montgrí es vesteix de gala aquest cap de setmana per celebrar un dels seus esdeveniments més històrics. La fira agrícola, ramadera i comercial de Sant Andreu arriba enguany a la seva 629a edició. A banda del seu caràcter purament multisectorial, la cita ofereix als visitants un bon grapat d'activitats pensades per a tots els públics. Consulta el programa aquí.

2 – Doble & Hugsound tanquen gira al Yeah de Girona

Divendres 24 a les 23 h al Yeah! Indie Club

La parella artística formada per Doble i Hugsound tanquen la gira de presentació del seu disc Vida lenta, publicat la tardor de l'any passat, amb un concert especial al Yeah! de Girona. L'actuació comptarà amb algunes sorpreses i la festa continuarà després del concert amb una sessió a càrrec de Dj Elektrik. El local gironí completarà el cap de setmana amb la visita, dissabte a la nit, del reconegut discjòquei Viktor Ollé (Apolo, Razzmatazz).

3 - Música experimental per a tota la família

Dissabte 25 a les 12 h a la Casa de Cultura de Girona

El cicle de música experimental El Generador proposa per aquest dissabte una sessió ideal per al públic familiar. L'artista gallec Patxi Valera presenta l'aquòfon, un instrument musical que produeix el so per mitjà de la percussió controlada de gots i dolls d'aigua que cauen i impacten sobre vuit sensors. L'entrada a l'espectacle és gratuïta, amb aforament limitat.

4 - L'encesa dels llums de Nadal a Girona i Platja d'Aro

Divendres 24 a les 18 h a Girona i dissabte 25 a les 18 h a Platja d'Aro

A tot just un mes per la celebració del Dia de Nadal, el 25 de desembre, les comarques gironines comencen les tradicionals enceses de llums:

Aquest divendres a les 18 h a la plaça Catalunya s'encendran els llums de la ciutat de Girona, amb un acte que comptarà amb l'actuació de la Jim, guanyadora de la segona edició del concurs Eufòria i una cercavila amb la Girona Marxing Band i la Colla de Gegantons de Girona. També hi haurà xocolatada a la plaça Independència, on s'obrirà el tradicional mercat de Nadal. Per la seva banda, Platja d'Aro arrencarà les celebracions nadalenques dissabte a les 18 h a la plaça de l'Ajuntament, amb un acte que inclourà l'actuació del conjunt Popurris Trio.

5 – El Cartellà Rock a Sant Gregori

Dissabte 25 a partir de les 22.30 h a les Escoles de Cartellà

Després de la gran festa que va suposar fa un any la commemoració del seu 20è aniversari, el Cartellà Rock manté aquest any la seva ferma aposta pel rock'n roll més genuí. The Marshy Ground serà el grup convidat d'aquesta nova edició de la cita organitzada per Lex Música i Cultura, que com és ja tota una tradició també inclourà l'actuació de la Cartellà Rock Band, formada per músics d'arreu de les comarques gironines.

6 – Melodies nadalenques amb la Simfònica de Cobla i Corda

Divendres 24 a les 20 h, dissabte 25 a les 19 h i diumenge 26 a les 12 h a l'Auditori de Girona

La Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya presenta aquest cap de setmana el seu nou projecte a l'Auditori de Girona. Es tracta d'un nou viatge emocional per les melodies nadalenques més emblemàtiques i inspiradores de tots els temps que comptarà amb les veus de Beth, Elena Gadel, La Pau, Mariona Escoda, Miki Núñez, Joan Garrido i la Polifònica de Puig-reig.

7 – Un mercat de roba de segona mà al barri de Sant Narcís de Girona

Dissabte 25 a partir de les 10 h a la plaça de l'Assumpció (Girona)

L'associació de veïns del barri de Sant Narcís de Girona i l'Associació Fem La Volta uneixen esforços per celebrar la segona edició del MeRRRRcat de 2ona mà. Una cita que proposa reciclar i reutilitzar. A les 12h hi haurà concert amb Esther Farga i Óscar Nájera a la guitarra. També hi haurà tast de Vins a càrrec del Celler de Sant Narcís.

8 – El flamenc d'Ana Brenes al Sunset de Girona

Diumenge 26 a les 19 h al Sunset Jazz Club de Girona

El FlamenGi tanca aquest cap de setmana la seva cinquena edició i un dels plats forts serà el recital flamenc que Ana Brenes, una de les millors veus de Catalunya, oferirà al Sunset Jazz Club. Brenes, una cantaora catalana que lidera diversos projectes musicals, entre ells el seu propi "Camino", estarà acompanyada en aquest recital pel guitarrista Edgar Platón.

9- Abril Gabriele al Teatre de Bescanó

Diumenge 26 a les 18 h al Teatre de Bescanó

La cantant i compositora gironina Abril Gabriele pujarà aquest diumenge a l'escenari del Teatre de Bescanó per oferir un recital en el qual estrenarà nous temes, alguns d'ells en català, i repassarà cançons que van marcar els seus inicis com Hold On, Forever Lost o Steven Spielberg. La cantant estarà acompanyada d'Andrea Puig (guitarra), Ana Cruz (baix) i Andrea Gonzàlez (bateria). Compra l'entrada aquí.

10 – Mostra d'Espectacles Familiars de Sant Gregori

Dissabte 25 i diumenge 26 a La Pineda i altres recintes de Sant Gregori

La Mostra d'Espectacles Familiars de Sant Gregori ofereix una selecció dels millors espectacles familiars del moment, parant especial atenció a què els petits de la casa en siguin els protagonistes. En l'edició d'enguany es podrà gaudir d'espectacles com Marley per Nadons de la Cia La Petita Malumaluga o Els Robobops de la Cia. Actua, que diumenge al matí protagonitzaran un espectacle gratuït pels carrers del municipi. Consulta la programació sencera aquí.