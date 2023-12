Et presentem una selecció de propostes per no quedar-se a casa i gaudir de música, teatre, gastronomia o literatura

1 – La Fira del Tió a Arbúcies - Dissabte 2 i diumenge 3 de desembre El municipi d'Arbúcies celebra aquest cap de setmana la 10a edició de la Fira del Tió, una cita que proposa activitats per a petits i grans, entre les quals destaquen l'animació "Fem cagar el Tió gegant", el mestre tioner "L'oncle buscall", l'exposició de tions artesanals, diferents tallers nadalencs, entre altres. Consulta tota la programació aquí. 2 – "Madame Lumière" a La Planeta de Girona - Dissabte 2 a les 10 h, a les 12 h i a les 16 h i diumenge 3 a les 10 h, a les 12 h, a les 16 h i a les 17.30 h En un teatre il·luminat pel crepuscle, Madame Lumière dona vida als somnis d'una nit màgica. La sala La Planeta acull aquest cap de setmana, en el marc de la programació del Temporada Alta, un espectacle per a la primera infància (0-3 anys) que fusiona música, dansa, escena i llum en una poesia visual captivadora. 3 – La 6a edició de l'Indilletres de la Bisbal d'Empordà - Dissabte 2 i diumenge 3 al Pavelló Firal Debats, conferències, tertúlies, contacontes, teatre, concerts el lliurament del V Premi Llucieta Canyà de Crítica Literària publicada i més d'una vintena de presentacions. L'Indilletres torna un any més a reivindicar el sector editorial independent amb una sisena edició que comptarà amb el cineasta banyolí Albert Serra com a encarregat d'obrir la fira dissabte al matí. 4 – La fira de la Ratafia de Besalú - Dissabte 2 i diumenge 3 en diversos espais Besalú celebra la XXX Fira de la Ratafia. L'esdeveniment arrencarà dissabte a les 18 h a la sala d'actes de l'Ajuntament amb el tradicional concurs de ratafies. La plaça de la llibertat acollirà al llarg de tot el diumenge degustació, tast i venda, a més d'un mercat d'artesans. Al llarg de la jornada també hi haurà música en directe (11.30 h i 12.00 h) i una ballada de sardanes (17.00 h). 5 – IV Market a Palol de Revardit - Dissabte 2 i diumenge 3 al Castell de Palol El Castell de Palol acull dissabte i diumenge la 4a edició d'un mercat nadalenc que proposa parades amb tota classe de productes per regalar aquest Nadal, gastronomia, música en directe, espectacles per al públic familiar, pista de gel sintètica, zona chill-out i espais de photocall. 6 – Fira de Nadal a Castelló d'Empúries - Dissabte 2 de 10 h a 20 h i diumenge 3 de 10 h a 18 h, a la plaça Joan Alsina La plaça Joan Alsina s'omplirà durant dos dies de comerç, activitats infantils, animació, música en directe i gastronomia, amb motiu de la Fira de Nadal que organitza l'Associació de Comerciants d'Empresaris de Castelló d'Empúries i Empuriabrava amb col·laboració del departament de promoció econòmica i comerç de l'Ajuntament. 7 – Celebrant Pink Floyd a La Mirona - Dissabte 2 a les 22.30 h a La Mirona de Salt El grup de tribut The Other Side celebra a La Mirona el 50è aniversari de la publicació del mític àlbum "The Dark Side of the Moon" de Pink Floyd. Més de 200 concerts i un bon grapat de bones crítiques avalen la seva trajectòria i els converteixen en una de les millors bandes espanyoles d'homenatge a la mítica banda britànica liderada per Roger Waters. 8 – Homenatge a Maria Callas a Santa Cristina d'Aro - Diumenge 3 a les 18 h a l'Espai Ridaura La soprano Montserrat Martí Caballé, el tenor Carlos Cosias i el pianista Víctor Carbajo retran homenatge aquest diumenge a Santa Cristina d'Aro a la soprano Maria Callas, en el marc de la celebració del centenari del seu naixement. 9 – Fira Familiar a Sant Martí Vell - Diumenge 3 de les 10 h a les 13 h al nucli antic El nucli antic de Sant Martí Vell acull aquest diumenge la Fira Familiar, un esdeveniment obert a totes les edats que comptarà amb un mercat d'artesania, una sèrie de tallers de decoració nadalenca i una escudellada solidària a favor de La Marató de TV3. 10 – Gespa Teatre presenta un nou espectacle a Palamós - Divendres 1 i dissabte 2 a les 20.30 h (dimecres 6 a les 19 h) al Teatre La Gorga de Palamós La companyia palamosina Gespa Teatre estrena aquest cap de setmana a la Gorga "La taverna del Calicó" de Carles Casanovas. Es tracta d'una tragicomèdia musical amb música en directe ambientada en una taverna de Calella de Palafrugell l'any 1898, poc després de perdre les colònies de Cuba i Filipines.