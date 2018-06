Inicien els tràmits perquè el comerç de Vilatenim pugui obrir els festius

L'Ajuntament de Figueres ja ha iniciat els tràmits per ampliar la declaració de municipi turístic fins l´àrea comercial de Vilatenim (a banda i banda de la C-260 recent desdoblada). La sol·licitud ja s´ha presentat a la Generalitat, que li ha de donar el vistiplau, i posteriorment s´haurà d´aprovar en el ple de l´Ajuntament. L´ampliació permetrà als establiments obrir diumenges i festius.

De fet, l'objectiu és intentar captar el client de pas que actualment compra a la Jonquera, Roses, Empuriabrava i l'Escala, municipis en què els seus establiments estan oberts diumenges i festius. I és que l´ampliació de la C-260 al seu pas per Vilatenim ha comportat l´impuls del sector comercial de la zona i l´establiment de nous negocis, que han de suposar un actiu important per a l´economia local.

Aquesta setmana s´hi ha obert el primer Leroy Merlin de la província de Girona. La inauguració s´ha produït arran de la fusió amb AKI -ja present al polígon de Vilatenim- i s´han invertit 5,6 milions d´euros en la reforma de l´establiment i compta amb una superfície comercial de 2.800 m2. La de Figueres és també la primera botiga que obren a Catalunya fruit de la convergència. En aquesta mateixa àrea també s´havia anunciat que s´hi instal·laria un restaurant Viena.



Reclamació dels comerços

L´impuls de l´eix Vilallonga-Vilatenim era un dels punts del programa electoral de CiU i que el govern de Marta Felip és a punt de materialitzar. L´Ajuntament preveu que pugui passar pel ple de juliol i, si així fos, els establiments podrien començar a obrir aquest mateix estiu.

Fins a disset establiments d´aquesta àrea van presentar signatures a l´Ajuntament per demanar que se´ls permetés obrir en festius. Es basen en un estudi elaborat per ells mateixos sobre la clientela de pas que compra en grans zones comercials, un públic que «es perd» en favor dels complexos comercials de la Jonquera i la costa, que sí obren els festius.

L´Ajuntament defensa que no és cap competència pel comerç del centre de Figueres, ja que es tracta d´un tipus de client -sobretot de diumenges- que es troba les superfícies de Vilatenim tancades i, per tant, no s´atura. Es creu que el tipus de client és diferent que no suposaria cap perjudici pel petit comerç.

Ja fa uns mesos que l´Ajuntament va parlar amb la Generalitat sobre la possibilitat d´ampliar la zona de municipi de turístic i que permetria als negocis de la nova àrea d´obrir els festius, des del diumenge de Rams fins el 31 de desembre. Es calcula que a l´estiu hi arriben a circular fins a 43.000 vehicles diaris i precissament és aquest volum de trànsit que es vol aprofitar.