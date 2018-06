L'alcalde de Castelló diu que no renovaran la zona blava el 2020

Castelló d'Empúries va posar en servei ahir la polèmica zona blava amb més de dues mil places a Empuriabrava. L'alcalde, Salvi Güell, ha anunciat que la concessió acaba el 2020 i si ERC està al govern no la renovarà. Per aquest any s'ha continuat ampliant la zona verda, que compta amb 357.

Güell manifestava, a través de les xarxes, que és la sisena temporada de zona blava a Empuriabrava i que «només quedaran dos anys». L'alcalde afegia donant la responsabilitat de tenir en servei aparcament de pagament que «tota aquesta història va començar el 2013 amb el senyor Sanllehí -exalcalde- i el senyor Gallego -actual regidor de Plataforma Cívica- de regidor d'Urbanisme». Si el seu partit governa, anuncia, la zona blava acabarà el 2020.

El contracte per a la concessió de la zona blava va començar el 2013 per tal de fer front a la greu situació financera que patia l'Ajuntament. Ha suposat l'enfrontament amb el comerç de la marina i constants enfrontaments també entre grups polítics, sobretot durant la darrera campanya electoral. A l'anterior mandat es va anunciar que s'intentaria rescindir però finalment va quedar en res perquè suposaria haver d'indemnitzar la concessionària.