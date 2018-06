El nou partit pretén «capgirar el panorama polític» de Figueres

Les eleccions municipals del 2019 a Figueres tindran, com a mínim, un nou partit polític sorgit del descontentament ciutadà. Impulsat, entre d'altres, per l'exregidor Alfons Romero i membres de la plataforma Figueres Democràcia, es proposen «capgirar el panorama polític».

Ahir van presentar el projecte a La Cate quatre dels seus membres: Alfons Romero (exregidor i historiador), Pere Cantenys (empresari), Adriana Vázquez (arquitecte) i Miquel Torrent (exmilitant del PSC i vinculat al moviment veïnal). Durant la presentació van anunciar que la setmana vinent es registraran com a partit polític.

De moment la plataforma ja està integrada per una cinquantena de persones i aspiren arribar a les 500 en els propers mesos. La setmana vinent s'iniciaran les taules de debat amb tres comissions diferents, les quals serviran posteriorment per elaborar el programa electoral.

El nom el decidiran la setmana vinent (han rebut 51 propostes) i la llista haurà d'esperar fins la tardor. Tot plegat es farà a través de processos participatius. El partit sorgeix arran del «descontentament que tenim amb la situació de la ciutat», va dir Pere Cantenys, empresari i membre de la plataforma. La llista serà transversal i estarà integrada «per gent preparada per portar la ciutat» i amb coneixements sobre cadascuna de les àrees, diu l'exregidor i un dels impulsors, Alfons Romero.

No es defineixen ni de dretes ni d'esquerres i reconeixen que el grup està format per gent amb diversitats polítiques diverses amb la ciutat com epicentre.

La tasca promocional es farà amb parades en mercats, als barris i altres estratègies encara per definir que buscaran captar veïns de Figueres que vulguin sumar-se a la iniciativa. De fet, la iniciativa sorgeix del descontentament per la situació de la ciutat en temes com neteja i seguretat. «S'ha perdut l'orgull de sentir-se de Figueres», apuntaven.

La formació vol crear un nou model de política a Figueres per deixar de ser «la ciutat dels detalls» i convertir-la en «la ciutat de les persones». Part dels seus integrants provenen de la plataforma Figueres Democràcia, que ja van intentar presentar-se a les eleccions del 2015.

Tres anys després el projecte ha madurat i ja han oficialitzat que seran una opció a les eleccions del 2019. «Volem fer una llista guanyadora per poder estar a les decisions del govern a partir del maig vinent», diu Romero.