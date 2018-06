Jornada de sensibilització amb els refugiats, a Figueres

La rambla de figueres es va convertir ahir en un espai de trobada per sensibilitzar la població de la situació dels refugiats. La jornada estava organitzada per Hesed, juntament amb el Servei de Cooperació de l'Ajuntament. Les activitats estaven adreçades principalment als nens per tal que coneguin la situació que es viu actualment a Grècia. Dibuixos, cartes i mans pintades van formar part d'un gran mural. També es va poder gaudir de tastets internacionals per aconseguir diners a fi d'enviar-los al campament de Malakasa.