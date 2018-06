ERC escull Etna Estrems de candidata a l'Escala

Etna Estrems serà la candidata a l´Escala d'Esquerra Republicana amb vista a les eleccions municipals que se celebraran el proper any 2019. L'assemblea de la secció local escalenca ha celebrat aquest divendres 15 de juny unes primàries internes que han proclamant Estrems com a alcaldable per davant de Xavier Ballesta.

La candidata d´Esquerra ha explicat que "som l'alternativa republicana. Som els qui es preocupen per les necessitats de la gent del casc antic però també del barri Rosa Lau. Dels joves, dels grans, dels de tota la vida i dels nouvinguts. Hem de ser l'alternativa que cohesiona i es preocupa de cada racó de l´Escala".

En aquesta línia, i l'hora de parlar de la futura llista, Estrems ha manifestat que "construirem una candidatura generosa, on tothom hi tingui cabuda, veu i vot" i ha volgut deixar clar que "el nostre objectiu per aquestes municipals ha de ser aconseguir un resultat històric, que ens permeti prendre decisions importants i estar al capdavant de la gestió del poble".

Nascuda a l'Escala (1982), Estrems és arquitecta, llicenciada en Comunicació Audiovisual i actualment dirigeix el negoci familiar vinculat al sector comercial del municipi.

Involucrada en política activa des de l'any 2010 quan es van organitzar les consultes populars sobre la independència, la candidata republicana és membre de la secció local d'ERC l´Escala des del 2011 i regidora i Consellera Comarcal de l'Alt Empordà des del 2015.