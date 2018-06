El CA Figueres esclata per la lesió d'una de les atletes en el malmès tartan de l'Albert Gurt

Les millores a les instal·lacions de l'estadi Albert Gurt de Figueres no arribaran d'un dia per l'altre, els clubs s'han atipat de demanar un rentat d'imatge, i pels pròxims mesos hi ha prevista la col·locació de càmeres de seguretat, canviar l'enllumenat i assegurar el tancament del recinte.



Tanmateix, l'espai a on corren els atletes, el tartan, ja fa anys que està deteriorat, amb bonys i forats. En aquest sentit, el Club Atletisme Figueres ha lamentat que, en un dels espais on s'ha desprès part del tartan, una de les seves atletes s'ha lesionat aquest dilluns. El president del club figuerenc, Romà Brusés, que ja havia mostrat el seu malestar fa un mes i mig en el Setmanari de l'Alt Empordà, ha tornat a queixar-se a través de les xarxes socials.





L'atleta del CA Figueres Lis Majó, que en els últims mesos ha participat en Campionats d'Europa, d'Espanya i de Catalunya en veterans, també ha denunciat l'abandonament de les instal·lacions de l'Albert Gurt.