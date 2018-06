Capitania Marítima autoritza a Roses les boies i el trànsit marítim de l'estiu

El passeig de Roses, on hi ha algunes de les guixetes per portar passatgers.

L'Ajuntament de Roses ja té des de fa uns dies l'autorització de Capitania Marítima que li ha permès posar a punt les boies i el trànsit marítim abans que arrenqui la temporada turística. Davant del retard, havia tramès una queixa a la Generalitat però finalment no ha calgut prendre mesures. Pel que fa al canal públic per a activitats de vela i nàutiques a Santa Margarida, s'està acabant d'ultimar el material per adequar-lo.

El Pla d'Usos de Platges es va tramitar amb molta antelació per tenir-ho tot a punt. A principi de mes, en veure que no arribava, l'Ajuntament va decidir presentar la queixa i temia que no arribés fins a mitjans d'estiu.

Segons ha confirmat l'Ajuntament de Roses, però, l'autorització ha arribat i les empreses que porten a terme alguna de les activitats ja estan posant a punt les guixetes i altres elements per poder oferir el servei durant aquesta temporada turística.

A finals de maig es van adjudicar punts d'amarrament com cada any a la platja Nova i taquilles de venda de tiquets al passeig Marítim, amb proximitat als amarraments i punts de sortida d'embarcacions. Hi haurà cinc guixetes. També hi ha una autorització per al lloguer de patins aquàtics, caiacs i paddlesurf a la platja de Santa Margarida.

Aquí s'està a l'espera que entri en servei el canal que permetrà als qui practiquen esports com el windsurf sortir des de la platja de Santa Margarida.

Un canvi al Pla d'Usos de Platges l'any passat va eliminar les activitats de la urbanització per concentrar-los al port rosinc.



Activitats a Santa Margarida

Els canvis van generar una protesta de tots els grups de l'oposició en bloc i de l'empresariat de Santa Margarida. Malgrat intentar rectificar-ho, la resposta de Capitania Marítima no es va donar fins a l'agost i no es va poder ubicar el canal. L'autorització ja està a punt aquest any i s'està acabant de preparar tot el material necessari per adequar-lo. S'han comprat les boies i s'està a l'espera de la retolació. Segons fonts municipals, en breu s'ha de col·locar per posar en servei el canal a l'altura aproximadament de l'hotel Marítim.

Serà un canal ampli per a usuaris d'esports nàutics a vela i a rem (tals com windsurf, paddlesurf, caiac, patí de vela i altres similars a vela o a rem), d'ús públic accessible des de la platja.