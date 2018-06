El nou CAP de Figueres obrirà el juliol

Les obres del nou CAP de Figueres estan enllestides i el Departament de Salut ha anunciat la seva obertura el proper 2 de juliol al sector Rally Sud. El centre sanitari estava pendent des del 2007. Un dels canvis més destacats és que el centre d'atenció primària, batejat amb el nom de Dr. Josep Masdevall, concentrarà també tota l'activitat de pediatria de l'Àrea Bàsica de Salut de Figueres que fins ara s'oferia al CAP Ernest Lluch. Té una superfície de 2.098 metres quadrats i la Generalitat ja havia previst l'obertura aquest 2018.

L'obertura del nou centre de salut comportarà el tancament immediat del centre Figueres Sud, al carrer Roca i Bros, i els professionals traslladaran la seva activitat dels mòduls prefabricats a les noves intal·lacions del carrer Nou. L'edifici ha costat quatre milions d'euros, entre obra i equipament, i és el segon centre de la capital.

El nou CAP, gestionat per l'Institut Català de la Salut, té tres plantes i disposa de 22 sales de consulta, una de doble per a odontologia, una àrea polivalent amb quatre punts d'atenció i una àrea d'atenció continuada amb quatre boxs d'atenció. També hi ha una zona de despatxos, una àrea d'educació sanitària, una d'emmagatzematge i una àrea de personal.

Una setmana després del seu funcionament, a partir del dia 9 de juliol, el centre assumirà tota l'atenció pediàtrica. A partir d'aleshores, en el nou centre es prestarà l'atenció a l'infant des de l'època prenatal fins als 14 anys. Aquest canvi comportarà el trasllat de tot l'equip de pediatira al nou edifici. A més, serà a partir del setembre quan s'hi incorporarà una llevadora i també es posaran en marxa les analítiques i el servei d'odontologia. L'edifici es completa amb saldes de reunions i despatxos i un espai destinat a aparcament.



Millores en el servei

El Departament de Salut defensa que la concentració de la pediatria al CAP Dr. Josep Masdevall suposarà una millora per a l'atenció a l'infant i adolescent en termes d'accessibilitat i seguretat. Fins ara, el servei s'ha prestat al CAP Ernest Lluch i les consultes de pediatria s'ubivacaven al tercer pis. Ara estaran a la planta baixa.

El trasllat de la pediatria al nou centre deixarà espai alliberat al CAP Ernest Lluch i el Departament de Salut preveu reorganitzar l'atenció del centre situat al carrer Tramuntana. Així, confia que es descongestionaran les consultes actuals (algunes de les quals havien de ser compartides), la qual cosa facilitarà l'organització de les visites.

La construcció del centre sanitari estava pendent des del 2007, però la crisi va aturar el gran complex que s'hi plantejava i es va refer el projecte. Les obres, que es van iniciar el març del 2016, es van adjudicar per valor de 3.499.912,99 euros.

Es tracta d'una instal·lació llargament reivindicada i que estava pendent des de feia onze anys. S'havia anunciat que en aquells terrenys s'hi construiria un complex amb diversos serveis de l'administració, com el SOC, oficines d'Habitatge o una delegació del Departament d'Agricultura. Anys més tard, el 2013, es va anunciar que es refeia un nou projecte.

Per altra banda, es desmantellarà el CAP Figueres Sud i en l'espai que deixi l'Ajuntament preveu fer-hi places d'aparcament.

La posada en funcionament del nou CAP ha donat l'oportunitat de reorganitzar l'atenció sanitària de l'Àrea Bàsica de Salut (ABS), que inclou la ciutat de Figueres, Fortià, Riumors, el Far d'Empordà i Vila-Sacra. La carta de serveis del nou centre serà més àmplia, atès que, a part de medicina de família i infermeria, el CAP Dr. Masdevall oferirà també odontologia, extraccions de sang i llevadoria.