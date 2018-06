Demanen 11 anys de presó a un veí de Figueres acusat d'agredir sexualment la parella

El fiscal demana una pena d'11 anys de presó per a un acusat d'agredir sexualment la seva parella i de maltractar-la en l'entorn familiar. Els fets van tenir lloc el 9 de març del 2017 a Figueres quan l'home va despertar la dona, amb qui feia set anys que mantenien una relació, i la va acusar d'haver tingut relacions amb altres homes. Després de colpejar-la, estirar-li els cabells i mossegar-la en un braç, va marxar quan el fill menor que tenen en comú es va despertar per la baralla i li va demanar que parés. Poc després va tornar amb un preservatiu usat per acusar a la dona de que l'havia fet servir amb un altre home i la va obligar a ensenyar-li les parts íntimes per després introduir-li els dits a la vagina. A banda de la presó, el fiscal també demana que no es pugui apropar a ella durant 14 anys i 10 anys més de llibertat sota vigilància. El judici s'havia de celebrar a l'Audiència de Girona però s'ha suspès perquè ell no s'ha presentat. El jutge ha emès un ordre de crida i cerca per detenir-lo i poder així celebrar el judici en els pròxims dies.

L'acusat i la víctima, ambdós de nacionalitat dominicana, mantenien una relació sentimental des de feia set anys i vivien a Figueres. Fruit de la relació tenen un nen de sis anys que hauria presenciat els fets la matinada del 2017.

Segons recull l'escrit del fiscal, el processat va acudir al domicili familiar amb una actitud "agressiva" i va despertar la seva dona per interrogar-la sobre què havia estat fent les hores anteriors. Seguidament i amb "ànim de menyscabar la integritat física" d'ella, la va agafar amb força, la va estirar del llit i la va tirar el terra tot acusant-la d'haver tingut relacions sexuals amb altres homes. La víctima va negar els fets però l'home la va treure de l'habitació i va seguir agredint-la, donant-li cops de puny al cap mentre la dona intentava defensar-se. En un moment de la baralla tots dos van caure a terra. Llavors la va agafar pels cabells, li va colpejar el cap contra la paret i la dona va exclamar "para, que em mataràs".

El processat, però, va seguir agredint-la al cap i a l'esquena, tot exigint-li que li digués amb qui havia estat. Fins i tot li va tirar una cadira contra el braç i li va mossegar aquesta extremitat. Arran de la baralla, el fill menor es va despertar i va demanar al seu pare que parés. En aquell moment, l'home va dir a la dona que posés a dormir el nen i ell va marxar de l'habitatge.

Al cap d'una estona, però, va tornar amb un preservatiu utilitzat, acusant a la dona d'haver-lo fet servir amb un altre home. Segons es relata als escrits del fiscal, la dona va tornar a negar-ho i l'home va agafar-la amb força de la camiseta, la va treure de nou del llit i li va ordenar que li ensenyés les parts íntimes. "La víctima s'hi va negar en un primer moment però, davant la insistència del processat i estant completament atemorida per l'agressió que havia sofert, va accedir", es diu als escrits del ministeri fiscal. Va ser llavors quan el processat li va introduir els dits a la vagina.

Com a conseqüència de l'agressió, la dona va patir diferents hematomes al cap, a l'espatlla dreta i va acabar amb ferides superficials al tòrax i pit i dolor a les cervicals. Un cop presentada la denúncia, un jutge va ordenar un ordre d'allunyament contra el processat per evitar que s'aproximés a menys de 100 metres de la dona.



Demanen 11 anys de presó

Per tot plegat, el ministeri fiscal demana al tribunal que condemni l'acusat a 11 anys de presó pels delictes d'agressió sexual i maltractament en l'àmbit sobre la dona amb agreujant de parentiu. També sol·licita la prohibició d'establir comunicació i d'acostar-se a menys de 200 metres de la víctima durant 14 anys, que quedi en llibertat sota vigilància durant els 10 anys posteriors al compliment de la pena de presó i la prohibició de tinença i ús d'armes per un període de 2 anys.

Pel que fa als danys ocasionats, el fiscal demana una indemnització de 420 euros pel maltractament i 6.000 euros més per danys morals derivats de l'agressió sexual.

Per la seva banda, l'acusació particular sol·licita una pena de 6 anys pels mateixos delictes mentre que la defensa, representada per l'advocat Pere Casellas, demanarà l'absolució.

El judici, que s'havia de celebrar a la secció quarta de l'Audiència de Girona, s'ha hagut de suspendre perquè l'acusat no s'ha presentat. El jutge ha emès un ordre de crida i cerca i s'està pendent d'una nova data de judici.