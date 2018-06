Urbanisme dona llum verd a construir un hotel dins el castell de Peralada

La comissió d´Urbanisme de Girona ha donat llum verd al pla especial que permetrà construir un hotel dins el recinte del castell de Peralada i substituir el pavelló i l´auditori actuals per edificacions més integrades en l´entorn. El pla vol garantir la conservació del conjunt històric, on en destaca el castell (ja esmentat al segle IX i catalogat com a Bé Cultural d´Interès Nacional). A més, el pla també preveu enderrocar les edificacions existents que hi ha a l´encreuament del carrer Sant Joan i el passeig de la Principal.

El document, que la comissió ja va aprovar aquest passat març, estava pendent de rebre el vistiplau definitiu d´Urbanisme (perquè l´Ajuntament havia de presentar un text refós).

Ara, un cop completat aquest tràmit, la comissió l´ha tirat endavant.

Es tracta de garantir la conservació del conjunt històric, rehabilitar els elements catalogats i facilitar el desenvolupament d´activitats culturals, hoteleres i de restauració amb el màxim respecte per l´entorn.

El recinte està integrat pel castell, els seus jardins i uns edificis provisionals on té lloc el Festival Internacional de Música: un pavelló, un auditori i diverses edificacions auxiliars per a serveis.

Noves construccions integrades

El pla preveu enderrocar les edificacions existents a l´encreuament del carrer Sant Joan i el passeig de la Principal, així com substituir el pavelló i l´auditori per noves construccions més integrades en l´entorn i construir un hotel.

Una vegada complerts alguns canvis que demanava la comissió, ahir va donar conformitat al pla especial.