Demanen 11 anys per a un veí que va agredir sexualment la parella a Figueres

El fiscal demana una pena d'11 anys de presó per a un acusat d'agredir sexualment la seva parella a Figueres i de maltractar-la en l'entorn familiar. Va aturar-se quan un fill menor es va despertar per la baralla. A banda de la presó, el fiscal també demana que no es pugui apropar a ella durant 14 anys i 10 anys més de llibertat sota vigilància.

Els fets van tenir lloc el 9 de març del 2017 quan l'home va despertar la dona, amb qui feia set anys que mantenien una relació, i la va acusar d'haver tingut relacions amb altres homes. Després de colpejar-la, estirar-li els cabells i mossegar-la en un braç, va marxar quan el fill menor de set anys que tenen en comú es va despertar per la baralla i li va demanar que parés.

Poc després va tornar amb un preservatiu usat per acusar a la dona que l'havia fet servir amb un altre home i la va obligar a ensenyar-li les parts íntimes per després introduir-li els dits a la vagina.

El judici s'havia de celebrar a l'Audiència de Girona però ahir es va suspendre perquè ell no es va presentar. El jutge ha emès un ordre de crida i cerca per detenir-lo i poder així celebrar el judici en els pròxims dies. Segons recull l'escrit del fiscal, el processat va acudir al domicili familiar amb una actitud «agressiva», la va despertar i la va agredir. Com a conseqüència, va patir diferents hematomes al cap, a l'espatlla dreta i va acabar amb ferides superficials al tòrax i pit i dolor a les cervicals. Un cop denunciat, un jutge va ordenar una ordre d'allunyament contra el processat per evitar que s'aproximés a menys de 100 metres.